Machtkampf in Paraguay : Der Fall Ronaldinho und ein Skandal im Skandal

Vor zwei Wochen wurden Ronaldinho und sein Bruder verhaftet. Nun sind sie in Paraguay in Haft. In diesem Fall geht es um weit mehr als nur gefälschte Pässe. Der frühere Weltfußballer ist ein Spielball geworden.

Diego Maradona sagte einmal über seine Karriere: „Immer, wenn ich auf den Platz gegangen bin, dann habe ich alle Probleme vergessen.“ Probleme hat derzeit auch Ronaldinho, 39 Jahre alt, zweimaliger Weltfußballer und seit einigen Tagen in Untersuchungshaft in Paraguay. Dort hat der Weltmeister von 2002 nun aus der Not eine Tugend gemacht. Der Brasilianer spielte mit den Insassen des Gefängnisses Fußball und gewann das Turnier.

Es ist die einzige gute Nachricht für den Ausnahmefußballer, der noch vor Wochen beim Karneval in Rio de Janeiro als Ehrengast bestens gelaunt über den Asphalt des Sambodroms marschierte. Inzwischen ist die gute Laune verflogen. Ronaldinho wird zum Spielball politischer Interessen. Er und sein im Management allmächtiger Bruder Roberto spüren, wie ihnen die Optionen in diesem Skandal entgleiten. Die Tageszeitung „Folha“ aus São Paulo kommentierte am Sonntag: „Die Haft von Ronaldinho ist mitten in einen politischen Streit in Paraguay geraten.“

Staatenübergreifendes Politikum

Zur Erinnerung: Vor knapp zwei Wochen war Ronaldinho gemeinsam mit seinem Bruder mit gefälschten Ausweisdokumenten nach Paraguay eingereist und deshalb verhaftet worden. Warum er trotz seiner Prominenz glaubte, ungeschoren davon zu kommen, ist ungeklärt. Klar ist hingegen, dass seine Zukunft in den Händen der paraguayischen Justiz liegt. Die ist offenbar willens, am bekannten Häftling ein Exempel zu statuieren. Paraguays Innenminister Euclides Acevedo kündigte unlängst an, er werde dafür sorgen, dass der Fall rückhaltlos aufgeklärt werde.

Zugleich ließ Acevedo verlauten, dass Sergio Moro, Justizminister von Brasilien, Ronaldinho lieber in Freiheit sähe. Moro, von der brasilianischen Linken verhasst, weil er im Korruptionsskandal um die brasilianischen Konzerne Odebrecht und Petrobras gegen den früheren Präsidenten Lula da Silva ermittelte und diesen vorübergehend hinter Gitter brachte, soll wegen der politischen Nähe Ronaldinhos zum rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro offenbar hinter den Kulissen bislang erfolglos versucht haben, die Strippen zu ziehen. Ein übler Vorwurf des paraguayischen Ministers, der allerdings zeigt, dass aus dem Fall Ronaldinho längst ein staatenübergreifendes Politikum geworden ist. Paraguays Innenpolitik erlebt einen Machtkampf. Und der Fall Ronaldinho eignet sich für Politiker, sich zu profilieren.

Paraguays Innenminister wird aber nun selbst zur Zielscheibe in dem Skandal. Der frühere Nationaltorwart Jorge Luis Chilavert wirft Acevedo vor, die harte Hand gegen Ronaldinho als Ablenkungsmanöver zu benutzen. „Herr Innenminister Euclides Acevedo. Die Ausländer des Falles Ronaldinho sind in Haft, aber warum ist die Chefin der Bande, Dalia Lopez, immer noch frei. Das Gesetz steht über allen.“ Statt für Gerechtigkeit und Transparenz zu sorgen, schütze der Minister wohl lieber seine Freunde, so Chilavert, der in Paraguay immer noch ungeheuer populär ist.

Ronaldinho und seinem Bruder waren im November 2018 in Brasilien die Reisepässe entzogen worden. Hintergrund war eine nicht geleistete Strafzahlung von umgerechnet 2,25 Millionen Euro. Die Strafe war verhängt worden, weil sie bei der Bebauung eines Grundstücks in Porto Alegre massive Umweltschäden verursacht haben sollen.

Nun versuchen Ronaldinhos Anwälte, ihren prominenten Mandanten aus dem Gefängnis in Asuncion frei zu bekommen. Am Samstag wird Ronaldinho 40 Jahre alt, eigentlich war eine große Party geplant. „Die Fluchtgefahr und das Risiko der Behinderung der Ermittlungen“ hätten sich „nicht geändert“, hieß es in der Begründung der Richter. Staatsanwalt Federico Delfino erklärte, es seien 16 Personen in den Skandal um gefälschte Pässe verwickelt. Ronaldinho ist der dickste Fisch im Netz. Und die Macht seines Bruders, der jeden Schritt Ronaldinhos managte und kontrollierte, endete beim Grenzübertritt nach Paraguay. Spekuliert wird über Verwicklungen in Geldwäsche. Es wäre nicht das erste Mal, dass berühmte Fußballer über ihre Berater in dunkle Abgründe geraten.

Beim Turnier im Gefängnis habe Ronaldinho im Finale fünf Tore erzielt und sechs vorbereitet. Inzwischen zeige er sich häufig in der Schreinerei der Haftanstalt, um die Zeit totzuschlagen, heißt es. Der Gefängnisdirektor räumt ein, es gäbe gewisse Privilegien für den berühmten Insassen. Es sind dennoch harte Zeiten für den ehemaligen Weltstar.