Europapokal-Sieg in Barcelona : Meisterleistung der Eintracht

Seht her, was wir können! Eintracht Frankfurt gewinnt in Barcelona. Bild: dpa

Manchmal ist es gar nicht schlecht, sich noch einmal daran zu erinnern, woher man kommt, um angemessen vergegenwärtigen zu können, was man geschafft hat. Im Frühsommer 2016 stand die Eintracht mit einem Bein in der zweiten Liga. Und am Gründonnerstag lief die Mannschaft im Camp Nou von Barcelona auf, unterstützt von Zehntausenden mitgereister Fans.

Was der Triumph gegen das spanische Star-Ensemble perspektivisch für das Frankfurter Renommee in europäischen Fußballkreisen bedeutet, lässt sich allenfalls erahnen. Die Eintracht spielte sich international wieder in den Fokus, was bei der Aufstellung des künftigen Kaders und der Vermarktung helfen wird; sie kann ihren Namen im Bieterwettstreit der Sponsoren teurer verkaufen und kurzfristig bereits mit zusätzlichen Millionen-Einnahmen rund um den Halbfinaleinzug rechnen.