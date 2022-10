Europa League in Malmö : Union Berlin gewinnt nach langer Unterbrechung

Überschattet von einem Beinahe-Abbruch nach Fan-Ausschreitungen hat der Tabellenführer der Bundesliga 1. FC Union Berlin seine Niederlagenserie in der Europa League beendet. Mit dem ersten Tor im Wettbewerb fuhren die Köpenicker am Donnerstag beim punktlosen schwedischen Rekordmeister Malmö FF den ersten Sieg in dem Wettbewerb ein. Das Tor zum 1:0 (0:0) in Unterzahl erzielte Sheraldo Becker in der 68. Minute.

Sportlich wahrte sich die Mannschaft des rechtzeitig wieder negativ auf das Coronavirus getesteten und nachgereisten Urs Fischer nach zuvor zwei 0:1-Niederlagen die Chancen aufs Weiterkommen in der Gruppe D. Das Geschehen auf den Rängen dürfte aber auch noch ein Nachspiel haben, zumal vor einem Monat Anhänger des 1. FC Köln beim Spiel in der Conference League in Nizza für massive Negativschlagzeilen gesorgt hatten.

„Meine Gefühlslage ist zwiegespalten", sagte Unions Präsident Dirk Zingerle bei RTL+ nach dem Abpfiff.: „Es ist nicht zu akzeptieren. Nichts und niemand hat etwas auf dem Rasen zu suchen. Das ärgert mich total, ich bin stinksauer.“

Wiederanpfiff unter Bewährung

In Malmö blieb aber zunächst unklar, von wem die pyrotechnischen Gegenstände und Feuerwerkskörper gezündet und geworfen worden waren. „Beide Lager haben Pyrotechnik aufs Feld geworfen“, hieß es vonseiten der Unioner, dessen Kommunikationschef nach den internationalen Durchsagen vor der Fortsetzung der Partie auch noch mal auf die Anhänger der Berliner einredete. Fernsehbilder zeigten auch, dass Sicherheitskräfte Anhänger von den Rängen brachten, die nicht im Block der gut 1000 Union-Anhänger standen.

Klar war, dass Schiedsrichter Halil Umut Meler aus der Türkei nach der Unterbrechung in der 57. Minuten nur unter Bewährung wieder anpfiff. Sollten abermals Gegenstände von den Rängen in den Innenraum geworfen werden, würde die Partie sofort abgebrochen, hieß es. Entsprechend gestikulierte Becker, als nach seinem umjubelten Tor auf den Rängen abermals eine Leuchtfackel brannte.

Dass die Unioner in der Situation treffen würden, hatten wohl nicht viele vermutet. Die Berliner mussten kurz vor der Pause einen schweren Rückschlag hinnehmen, als Andras Schäfer die Rote Karte sah. Die komplette Unioner Mannschaft hatte sich in der Hälfte der Schweden eingefunden, dann verstolperte Schäfer den Ball, spielte ihn unfreiwillig mit der Hacke Richtung eigenes Tor.

Malmös Kapitän Anders Christiansen sprintete dazwischen, Schäfer hielt ihn am Trikot und Christiansen fiel. Der Schiedsrichter zeigte die Rote Karte: Schäfer hatte als letzter Mann klar eine Torchance vereitelt.

Trainer Fischer, der am Sonntag noch positiv auf das Coronavirus getestet worden war und erst am Donnerstagvormittag nach einem weiteren Negativtest nachkommen konnte, lehnte sich erstmal ohne größere Gesichtsregung in seinem Trainerstuhl zurück. Da konnte er noch nicht ahnen, dass die Partie zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff auch noch eine solche Wendung nehmen würde.