Eintracht-Krawall in Europa : Zurück im Rampenlicht

Bescheidenheit war später Trumpf. Als Evan Ndicka im Parkhaus des Estadio Dom Afonso Henriques zum Bus trottete, wusste der Franzose, dass er noch einmal einen Stopp einlegen würde. Als Torschütze kann man schließlich schlagartig in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ganz besonders dann, wenn es der einzige Treffer eines wechselvollen Fußballabends gewesen ist. Ndicka also, der 20 Jahre alte Verteidiger, hat der Eintracht mit seinem Kopfballtor in der 36. Minute ein großes Geschenk gemacht.

Dank des schmeichelhaften 1:0 bei Vitoria Guimaraes darf die Mannschaft von Trainer Adi Hütter weiter ihren europäischen Traum träumen. Sie sind wieder auf Augenhöhe mit Standard Lüttich, dem punktgleichen Mitbewerber, der das Rennen um Platz zwei mit der Eintracht machen dürfte. „Es kann nicht immer eine Galavorstellung geben“, sagte Ndicka nach dem glücklichen Erfolgserlebnis von Guimaraes.

Erstaunlich schwach und ideenlos

Monatelang ohne Rolle und Einfluss in Adi Hütters erster Elf, hat Ndicka mit seinem Volltreffer ein Ausrufezeichen auch in eigener Sache gesetzt. „Ich wusste ja, dass ich durch ein Tal in meiner Karriere gehen musste, um wieder zu kommen – heute war es soweit.“ Es war der Moment der Rückkehr. Hütter hatte es vorab in Portugal angedeutet, und der Trainer hielt Wort. Er schickte den talentierten Franzosen, der in der Vorsaison als Eintracht-Neuling, ausgestattet mit einem Fünfjahresvertrag, so vorzüglich gestartet war, endlich wieder einmal in die Startelf – und Ndicka enttäuschte ihn nicht. Gemeinsam mit dem rechten Verteidigerkollegen Almamy Toure sowie Torhüter Frederik Rönnow gehörte Ndicka zu den wenigen Aktivposten einer erstaunlich schwachen und lange Zeit ideenlosen Mannschaft. „Gut, dass wir das Spiel über die Runden gebracht haben.“

Ein Spiel im Nordosten Portugals, das Hütter in seiner Analyse als „absolutes Schlüsselspiel“ bezeichnete. Beide Teams waren mit einer Niederlage in die Gruppenphase der Europa League gestartet, beide standen sie „mit dem Rücken zur Wand“, wie Hütter sagte. „Das nächste absolute Schlüsselspiel wollen wir jetzt auch noch gewinnen.“ Es wird der wegweisende Vergleich mit Standard Lüttich am 24. Oktober in Frankfurt sein. Die Belgier mussten sich am Donnerstagabend im parallel ausgetragenen Spiel bei Arsenal 0:4 geschlagen geben. „Das Ergebnis in London tut uns gut. Aber es ist noch ein langer Weg bis ins Sechzehntelfinale.“

Für Rönnow war es schon ein langer Weg, um überhaupt wieder in die Mannschaft zu kommen. Die Schulterverletzung von Stammkeeper Kevin Trapp, der zumindest bis zum Jahresende ausfällt, eröffnete Rönnow unverhofft neue Perspektiven. Der dänische Nationaltorhüter kann in den kommenden Monaten einen großen Schritt in seiner zuletzt holprig verlaufenen Karriere machen. Zum Auftakt in Guimaraes musste er dafür nur aufmerksam und mit wachem Blick auf dem Posten sein. „Freddy hat fehlerfrei gehalten“, lobte Sportvorstand Fredi Bobic den Rückkehrer zwischen die Pfosten. „Er war ruhig und sachlich, und wenn er gefordert war, war er da.“ Zwei Schüsse, zwei sichere Paraden: Rönnow hielt, was zu halten war – und hatte Glück, dass ein weiterer Schuss am Pfosten landete. „Das heute hier war mein erster richtiger Sieg“, freute sich der Däne, der „überglücklich“ war, „dass ich nun spielen kann. Ich habe es genossen“.