FAZ Plus Artikel Chelsea gegen Arsenal in Baku : So sorgt die Uefa für ein Problem-Endspiel

Es ist kein Zufall, dass die beste Idee, von der bislang rund um dieses Endspiel in Baku zu hören war, von Anhängern der Frankfurter Eintracht stammt. Die Auftritte der Frankfurter Mannschaft und des allergrößten Teils ihrer Fans war, das ist inzwischen so etwas wie gesamteuropäischer Konsens, das Beste, was der Europäischen Fußball-Union (Uefa) und ihrer Europa League in dieser Saison passiert ist. Dass aber selbst die honorige Idee der Eintracht-Fans, ihre Final-Karten an Kinder aus dem SOS-Kinderdorf in Aserbaidschans Hauptstadt zu verschenken, von erheblichen negativen Nebenwirkungen begleitet wird, ist bezeichnend für die Uefa und ihre Entscheidung, mit dem Finale nach Baku zu gehen.

Dass Frankfurter Fans überhaupt auf Karten saßen für ein Finale, an dem ihre Mannschaft gar nicht teilnimmt – sie mussten geordert werden, noch bevor überhaupt das erste Viertelfinale angepfiffen war –, sagt schon viel über den Stellenwert, den die Uefa bei einem der wichtigsten Spiele des Jahres den Zuschauern im Stadion beimisst. Die über 300 Kinder, die nun von den Karten profitieren sollen, müssen nicht nur mutig sein wie die Frankfurter Fans, sondern vor allem tapfer und ausdauernd. Sie müssen mindestens mal bis 23 Uhr wach bleiben. Dann erst wird angepfiffen zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea an diesem Mittwoch (21.00 Uhr MESZ im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League, bei RTL, Nitro und DAZN) im „Olympiastadion“ von Baku, neben dem Autobahnzubringer zum Heydar-Alijew-Flughafen.