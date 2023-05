Trainer José Mourinho leistet sich auch bei der AS Rom wieder Ungeheuerliches. Die Spiele im Halbfinale der Europa League gegen Bayer Leverkusen könnten der Anfang von seinem Ende in Italien sein.

Ausgerechnet vor einem der wichtigsten Heimspiele der Saison für José Mourinho ist in Rom von Abschied und Sanktionen die Rede statt von Aufbruch und Visionen. Immer offener wird vor dem Halbfinal-Hinspiel der Europa League der AS Roma gegen Bayer Leverkusen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) im Olympiastadion davon gesprochen, dass der selbsternannte „Special One“ seinen bis Mitte 2024 laufenden Vertrag nicht erfüllen und nach dem Ende dieser Spielzeit zu Paris Saint-Germain wechseln könnte.

Dazu kommt die abstruse Abhöraffäre, die eine empfindliche Strafe für den 60 Jahre alten portugiesischen Startrainer nach sich ziehen könnte. Beim Auswärtsspiel in Monza am 3. Mai hatte sich Mourinho ein Mikrofon in die Jacke gesteckt – zu seinem „Schutz“ wegen eines möglichen Wortgefechts mit Schiedsrichter Daniele Chiffi, wie er sagte. Prompt kam es zum Streit mit Chiffi – für Mourinho „der schlechteste Referee, dem ich in meiner ganzen Karriere begegnet bin“ – und noch in der ersten Halbzeit zu einer Verwarnung gegen Mourinho.

Dem droht nun wegen der Sache mit dem versteckten Mikrofon eine harte Sanktion des italienischen Fußballverbands, der sich hinter seinen FIFA-Schiedsrichter Chiffi gestellt hat. Mit seinem bizarren Verhalten in Monza vergrößerte Mourinho noch den Schaden für sein Team, das beim Unentschieden in der Lombardei gegen den neuen Verein von Silvio Berlusconi wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an den europäischen Wettbewerben hatte liegen lassen. Es heißt, Mourinho könnte für mehrere Spiele in der Serie A gesperrt werden.

Mourinho hat sich in seiner großen Trainerlaufbahn – in Portugal, Spanien, England und Italien – manche Obsession geleistet, ohne dass seine Karriere nennenswert Schaden genommen hätte. Bei der Affäre mit Chiffi könnte es anders sein, zumindest was den Abschnitt seiner Laufbahn in Italien betrifft. Auch der italienische Trainerverband hat Mourinhos Verhalten scharf kritisiert.

Nächste Station Frankreich?

Dabei lief es für Mourinho seit seiner Ankunft in Rom vom Sommer 2021 recht gut. Gleich in der ersten Saison holte er einen Titel: den in der erstmals ausgetragenen UEFA Conference League. Mit dem Pokalgewinn ging die Qualifikation für die Europa League 2022/23 einher, in welcher sich die Giallorossi sogleich bis ins Halbfinale gegen Leverkusen durchkämpften.

Sollte Mourinho im zweiten Jahr der zweite Titelgewinn – im zweitwichtigsten europäischen Vereinswettbewerb – gelingen, würde die AS Roma in der kommenden Saison in der Champions League viele Millionen Euro einspielen. Und Mourinho würde seinen Ruf als Trainerchampion mehren.

Doch in der Serie A war den Giallorossi schon in der vergangenen Spielzeit die Luft ausgegangen. Am Ende reichte es nur zu Rang sechs. Im Pokal war schon im Februar das Aus im Viertelfinale gegen Inter Mailand gekommen. Auch in dieser Saison muss Mourinho seit März seinen Lazarettkader mit Spielern aus dem Nachwuchsteam auffüllen. Und auch in dieser Saison war bei der Coppa Italia schon im Februar Schluss: Die Niederlage gegen US Cremonese im heimischen Stadio Olimpico war eine Demütigung.

Vier Spieltage vor Saisonschluss steht Rom in der Serie A auf dem siebten Platz und würde damit die Qualifikation für die UEFA-Wettbewerbe verpassen. Lokalrivale Lazio, mit dem man sich das Olympiastadion als Spielstätte teilen muss, steht auf dem dritten Rang und hat sechs Punkte mehr auf dem Konto.

Bliebe es bei diesem Abstand, wäre dies eine weitere Demütigung. Doch die Tifosi, auch die Vereinsführung um den amerikanischen Investor und Eigentümer Dan Friedkin, stehen aktuell hinter Mourinho: Man vergisst nicht, dass er 2022 nach vier Jahrzehnten wieder einen europäischen Pokal nach Rom geholt und 2023 die Chance auf einen weiteren Sieg in einem UEFA-Wettbewerb gewahrt hat.

Als Mourinho 2021 nach Rom kam, wurde groß geplant und groß eingekauft: vom späteren argentinischen Weltmeister Paolo Dybala über den englischen Stürmer Tammy Abraham und den niederländischen Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum bis zum portugiesischen Nationaltorhüter Rui Patrício.

Doch ob die Giallorossi bei der Kaderplanung für die kommende Spielzeit und bei der Verwirklichung der Vision vom Stadionneubau noch mit Mourinho rechnen können, bleibt offen. Die Halbfinalbegegnungen gegen Leverkusen sind wie Endspiele für Mourinho. Jedenfalls in Italien und für die AS Roma. Nächste Station Frankreich? Dort hat „The Special One“ noch keinen Klub zu einem Triumph geführt.