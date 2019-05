Europa-League-Finale : Darum ist Aubameyang für Arsenal so wichtig

Kürzlich hat Pierre-Emerick Aubameyang behauptet, er habe eine Weile gebraucht, um sich an den englischen Fußball zu gewöhnen. Mit Blick auf seine Ausbeute seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal für mehr als 60 Millionen Euro im Winter der Saison 2017/18 muss man das allerdings als Tiefstapelei verstehen. Denn Aubameyang schoss schon in seinem ersten Premier-League-Spiel sein erstes Tor; in 13 Begegnungen bis zum Saisonende gelangen ihm zehn Treffer. Von einer langen Eingewöhnung kann also keine Rede sein.

In der nun zu Ende gehenden Spielzeit hat er seinen starken Einstand nahtlos fortgeführt. In der Premier League erzielte Aubameyang 22 Tore: Liga-Bestwert gemeinsam mit den beiden Liverpoolern Mohamed Salah und Sadio Mané. In allen Wettbewerben zusammen steht der Gabuner bei 31 Toren. Seit er im Verein ist, war kein Spieler des FC Arsenal an mehr Toren direkt beteiligt. Natürlich wird es auch an diesem Mittwoch im Finale der Europa League gegen den Londoner Stadtrivalen FC Chelsea (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League sowie bei RTL und Nitro) in Baku auf Aubameyang ankommen.

Als Schwachpunkt des FC Arsenal gilt die Defensive. 51 Gegentore in 38 Premier-League-Spielen sind weit mehr als bei den Teams auf den Plätzen eins bis vier. Das gerade noch akzeptable Abschneiden als Tabellenfünfter ist daher vor allem dem Angriff zu verdanken: Allein Aubameyang sicherte dem Klub in der Premier League durch spielentscheidende Tore 19 der insgesamt 70 Punkte – ein weiterer Liga-Rekord. In der Europa League spielte er mit acht Treffern und drei Vorlagen eine ähnlich wichtige Rolle. Im Hin- und Rückspiel des Halbfinals gegen den FC Valencia traf er vier Mal. Die Beobachter in England sind deshalb voll des Lobes für den bislang teuersten Zugang in der Vereinsgeschichte des FC Arsenal.

„Mit Aubameyang besitzt Arsenal eine Weltklasse-Angriffswaffe“, schrieb etwa der „Telegraph“. Aubameyangs Torhunger sei „beängstigend“ und werde in der Öffentlichkeit nicht angemessen gewürdigt. Tatsächlich knackte er in den vier vergangenen Spielzeiten jeweils die Marke von 30 Saisontoren. „Sein Einfluss bei Arsenal kann nicht hoch genug bewertet werden“, schrieb der „Telegraph“. Sowohl der TV-Experte und frühere Arsenal-Spieler Martin Keown als auch Aubameyangs Teamkollege Aaron Ramsey verglichen ihn bereits mit Thierry Henry, einem der größten Helden in der jüngeren Klubgeschichte.

Dass es bei ihm so gut läuft, ist auch Unai Emery zu verdanken. Der Trainer schaffte es, Aubameyang und dessen Konkurrenten im Sturm, Alexandre Lacazette, unter einen Hut zu bekommen. Der Franzose kam ein halbes Jahr früher zum FC Arsenal und ist mit 53 Millionen Euro der teuerste Zugang nach Aubameyang. Emery lässt die beiden je nach taktischer Formation gern als Doppelspitze spielen. Mit Erfolg. 19 Tore und 13 Vorlagen in allen Wettbewerben machen auch Lacazette zu einem unentbehrlichen Stammspieler. In der Liga haben beide Angreifer zusammen 35 Tore erzielt – und damit knapp die Hälfte aller Treffer ihres Teams. „Nicht schlecht, was?“, sagte Aubameyang über diesen Wert: „Das ist vielleicht die erste Saison in meiner Karriere, in der ich mit einem anderen Stürmer wie ,Laca‘ zusammen spiele. Ich bin sehr froh, dass wir das so gut machen.“ Das Duo teile dieselben Ideen, wie sie angreifen wollten: „Die Tatsache, dass wir uns so gut verstehen, macht in den Spielen den Unterschied aus.“

Als Aubameyang nach England wechselte, hinterließen die Umstände seines Abschieds aus Dortmund bei den deutschen Fußballfans einen faden Beigeschmack. Um seine Freigabe durch den BVB zu erwirken, schwänzte er eine Teamsitzung und fehlte bei Trainingseinheiten. Manche Arsenal-Anhänger befürchteten deshalb, der Klub könnte einen Querulanten verpflichtet haben. Keineswegs. Seine extravaganten Outfits trägt Aubameyang auch heute noch gerne, und kurz nach seinem Wechsel veröffentlichte eine Boulevardzeitung Fotos von vier seiner Luxusautos, die vor dem Hotel geparkt waren, in dem er wohnte. „Es spielt keine Rolle, dass Aubameyang ungeniert protzig ist“, schrieb der „Telegraph“: „Das schillernde Äußere sollte nicht davon ablenken, dass er ein emotionalerer Spieler ist, als die meisten vermutlich denken.“ Der Stürmer hat nicht lange gebraucht, um beim FC Arsenal zu einem der wichtigsten Spieler zu werden. „Ich bin sehr stolz, und ich muss meinen Mitspielern danken, die mir geholfen haben, das zu schaffen“, sagte er über seinen „Golden Boot“ für die meisten Tore in dieser Premier-League-Saison. Er kann es ihnen zurückzahlen: mit weiteren Toren im Finale der Europa League.