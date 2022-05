Eintracht in der Einzelkritik : Damit holt sich Trapp das WM-Ticket

Kevin Trapp: So spannend das Spiel insgesamt war, so langweilig war es aus Sicht des Torwarts in der ersten Halbzeit. Musste lediglich einmal den Ball über die Torlatte fingern, der Kofball von Lundstram war aber ziemlich drucklos. Bekam in der zweiten Halbzeit nicht viel mehr zu tun – aber das Gegentor zum 0:1. Rettete dann die Eintracht kurz vor dem Abpfiff der Verlängerung ins Elfmeterschießen, als er sich erst aus kürzester Distanz in den Ball warf und dann einen Freistoß von Tavernier abwehrte. Und parierte den wichtigsten Elfmeter seiner Karriere.

Almamy Tourè: Super Start, gewann in den ersten zwei Minuten vier Zweikämpfe. Danach genauso konzentriert und wach. Herausragende Leistung des Verteidigers.