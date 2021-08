Europa-League-Auslosung : Eintracht trifft auf Özil – Leverkusen gegen Celtic

In der Europa League stehen die deutschen Teilnehmer reizvollen Aufgaben gegenüber. Eintracht Frankfurt muss dabei unter anderem zu Fenerbahce Istanbul. Union Berlin trifft in der Conference League auf namhafte Gegner.

Die Fußball-Bundesligaklubs Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen vor reizvollen, aber lösbaren Aufgaben auf dem Weg in die K.o.-Runde der Europa League. Frankfurt bekommt es in der Gruppenphase mit Mesut Özil und Fenerbahce Istanbul sowie Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen zu tun. Das ergab die Auslosung an diesem Freitag in Istanbul. Leverkusen spielt gegen Celtic Glasgow, Real Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest.

Die Gruppenspiele beginnen am 16. September und enden am 9. Dezember. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Gruppenzweiten spielen gegen die drittplatzierten Teams aus den Gruppenspielen der Champions League um den Achtelfinaleinzug. Die Gruppendritten spielen in der K.o.-Phase der Conference League weiter. Das Finale der Europa League findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt.

Alle Gruppen der Europa League im Überblick:

Gruppe A: Olympique Lyon, Glasgow Rangers, Spart Prag, Bröndby IF

Gruppe B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz

Gruppe C: SSC Neapel, Leicester City, Spartak Moskau, Legia Warschau

Gruppe: Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul, Royal Antwerpen

Gruppe E: Lazio Rom, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Galatasaray Istanbul

Gruppe F: Sporting Braga, Roter Stern Belgrad, Ludogorez Rasgrad, FC Midtjylland

Gruppe G: Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest

Gruppe H: Dinamo Zagreb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Wien

Mehr zum Thema 1/

Der 1. FC Union Berlin bekommt es derweil in der Gruppenphase der neu geschaffenen Conference League mit namhaften Kontrahenten zu tun. Der Bundesligaverein trifft auf Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa. Das ergab die Auslosung in Istanbul. Die Berliner hatten sich mit 4:0 und 0:0 gegen Kuopio PS aus Finnland für die Gruppenphase qualifiziert.

Die Gruppenspiele beginnen am 16. September und enden am 9. Dezember. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Gruppenzweiten spielen in Playoffs gegen die Gruppendritten der höherklassigen Europa League. Das Finale findet am 25. Mai im Nationalstadion in Tirana statt. Der Sieger erhält automatisch einen Startplatz in der Gruppenphase der Europa League in der nächsten Saison.

Alle Gruppen der Conference League im Überblick:

Gruppe A: Linzer AS, Maccabi Tel-Aviv, FC Alaschkert, HJK Helsinki

Gruppe B: KAA Gent, Partizan Belgrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta

Gruppe C: AS Rom, Zorja Lugansk, ZSKA Sofia, Bodo Glimt

Gruppe D: AZ Alkmaar, CFR Cluj, FK Jablonec, FC Randers

Gruppe E: Union Berlin, Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam, Maccabi Haifa

Gruppe F: FC Kopenhagen, PAOK Saloniki, Slovan Bratislava, Lincoln Red Imps

Gruppe G: Tottenham Hotspur, Stade Rennes, Vitesse Arnheim, NS Mura

Gruppe H: FC Basel, FK Qarabag, Kairat Almaty, Omonia Nikosia