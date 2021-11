2:2 gegen Antwerpen : Paciência ist spät zur Stelle

In der ersten Hälfte treffen beide Mannschaften. Die zweite Halbzeit beginnt, und es passiert lange wenig. Kurz vor Schluss geht Royal Antwerpen in Führung, doch die Eintracht kann nochmal ausgleichen.

Eintracht Frankfurt hat den vorzeitigen Gruppensieg in der Europa League verpasst und muss um den direkten Einzug ins Achtelfinale zittern. Der hessische Klub kam nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung gegen den belgischen Vertreter Royal Antwerpen nur zu einem 2:2 (1:1) und benötigt im Gruppenfinale am 9. Dezember bei Fenerbahce Istanbul mindestens einen Punkt, um die Playoffs zu überspringen und das Ticket für die Runde der letzten 16 Teams zu lösen.

Vor 30.000 Zuschauern brachte Daichi Kamada die Eintracht in der 13. Minute in Führung, doch Radja Nainggolan (33.) und Ally Samatta (88.) drehten die Partie. Der eingewechselte Gonçalo Paciência (90.+4) rettete zumindest einen Punkt. Nach dem jüngsten 2:0-Sieg in der Bundesliga beim SC Freiburg vertraute Trainer Oliver Glasner der gleichen Startformation, die forsch und selbstbewusst begann. Allerdings fehlte es zunächst an der nötigen Präzision. Die Führung fiel daher etwas überraschend. Timothy Chandler flankte von der rechten Seite in den Strafraum, wo Kamada völlig frei direkt verwandelte. Es war bereits das dritte Tor für den Japaner in dieser Europa-League-Saison.

Die erhoffte spielerische Leichtigkeit hielt damit aber nicht Einzug. Vielmehr wären die Gäste beinahe zum schnellen 1:1 gekommen. Nach einer Unsicherheit von Kevin Trapp kam Antwerpens Sturmspitze Michael Frey im Strafraum frei zum Schuss, doch der Eintracht-Torwart bügelte seinen Fehler selbst aus. Die Frankfurter kontrollierten zwar die Partie, doch ihre Offensive kam weiter nicht richtig auf Touren. Das Tor der Belgier geriet bis zur Pause kaum einmal ernsthaft in Gefahr. Der Ausgleich war daher nicht unverdient. Nach einer Ecke schoss Nainggolan den Ball zielstrebig ins Netz, wobei sein Schuss gleich zweimal abgefälscht wurde und damit für Trapp unhaltbar war.

Nach dem Wechsel erhöhten die Hessen den Druck, Chancen blieben aber weiter Mangelware. Für Aufregung sorgten lediglich die mitgereisten Anhänger der Belgier, die nach einer Stunde auf den Rängen Pyrotechnik abbrannten. Kurz darauf zündeten Eintracht-Anhänger einen Böller hinter dem Tor der Gäste, woraufhin der englische Schiedsrichter Paul Tierney die Partie kurzzeitig unterbrach.

Kaum war das Spiel wieder freigegeben, gab es die nächste Schrecksekunde für die Eintracht. Nach einem Freistoß stocherte Ritchie De Laet den Ball an Trapp vorbei ins lange Eck, doch der Videobeweis rettete die Eintracht. Da der Schütze ganz knapp im Abseits stand, wurde der Treffer zurückgenommen. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal turbulent. Als die Eintracht wieder Verlierer aussah, war Paciência zur Stelle.