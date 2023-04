Aktualisiert am

Italiens Rekordmeister in Not : Darum geht es für Juve um alles

Juristisch verwickelt, wirtschaftlich angeschlagen, sportlich zurückgefallen: Juventus Turin steckt massiv in der Klemme und braucht die Champions League zum Überleben.

John Elkann, Vorstandsvorsitzender der Investmentgesellschaft Exor, die mit etwa 64 Prozent die Mehrheit der Anteile beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin hält, wandte sich vor Tagen in einem Brief an die eigenen Aktionäre. Der Enkel des legendären Fiat- und Juventus-Bosses Giovanni Agnelli räumte „zunehmende interne und externe Schwierigkeiten, die den Verein hart auf die Probe gestellt haben“, ein. Das ist untertrieben. Dieser Tage geht es für Juventus Turin um die Wurst.

Da ist zum einen das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League bei Sporting Lissabon an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League). Juventus setzte sich im Hinspiel 1:0 durch, der Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs liegt in Reichweite. Angesichts eines siebten Platzes in der Tabelle der Serie A stellt die weniger wertgeschätzte Europa League möglicherweise die letzte Möglichkeit für die Turiner dar, sich doch noch für die Champions League der kommenden Saison zu qualifizieren. Dazu wäre allerdings ein Sieg im Finale notwendig.