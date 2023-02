Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon (Schweiz). Am 9. März treten die Freiburger zunächst auswärts bei den Italienern an. Das Rückspiel findet eine Woche später im Breisgau statt. Es dürften die größten Spiele der bisherigen Freiburger Vereinsgeschichte werden. Das Team von Trainer Christian Streich hatte die Gruppenphase des Wettbewerbs als Erster und ohne Niederlage abgeschlossen. Das Finale findet am 31. Mai in Budapest. statt.

„Juventus Turin ist eine Wahnsinnsmannschaft, hat eine unglaubliche Geschichte, viele tolle Spieler und ein cooles Stadion – davon träumt man immer, mal gegen solche Mannschaften zu spielen“, sagte Freiburgs italienischer Nationalspieler Vincenzo Grifo. „Ich freue mich natürlich auch, ein paar Kollegen zu sehen, mit denen ich in der Nationalmannschaft spiele. Wir gehen da mit ganz viel Euphorie hin.“

Der 1. FC Union Berlin trifft derweil abermals auf Royale Union Saint-Gilloise. Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga hat zunächst Heimrecht im Stadion an der Alten Försterei. Gegen Saint-Gilloise hatten die Eisernen schon in der Gruppenphase gespielt. Zu Hause verlor man mit 0:1. Der 1:0-Sieg im Rückspiel sicherte das Weiterkommen in die K.o.-Runde.

Union hatte sich in der Zwischenrunde überraschend gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam durchgesetzt. Dem 0:0 im Hinspiel folgte am Donnerstagabend ein 3:1-Heimsieg. Für die Eisernen ist die Teilnahme an der Runde der letzten 16 Klubs der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte.

„Das braucht noch einen Moment“, sagte Trainer Urs Fischer nach dem Sieg über Amsterdam auf die Frage, ob er den Erfolg schon einordnen könne. „Der Fußball schreibt manchmal seine eigenen Geschichten“. Royale Union Saint-Gilloise hatte er sich allerdings explizit nicht als Kontrahenten gewünscht, da man gegen die Belgier schon einmal gespielt hatte. Der FC Arsenal, Betis Sevilla oder Fenerbahce wären namhaftere Konkurrenten gewesen.

Nach dem bislang so enttäuschenden Saisonverlauf sind die Hoffnungen Bayer Leverkusens auf die letzte Titelchance durch die Nervenstärke vom Punkt noch am Leben. 5:3 gewannen die Leverkusener am Donnerstagabend im Elfmeterschießen bei der AS Monaco. Im Achtelfinale wartet nun mit Ferencvaros Budapest eine Pflichtaufgabe. Im Hinspiel hat Leverkusen Heimrecht, das Rückspiel findet in der ungarischen Hauptstadt statt. Bayer hatte in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gegen Ferencvaros gespielt.