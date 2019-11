Höchste Bayern-Niederlagen : „Der Franz war nur am Abwinken“

Die 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag wird als böses Debakel für den FC Bayern in die Bundesliga-Geschichte eingehen. Doch es gab schon schlimmere Niederlage für die großen Bayern. Der negative Höhepunkt geschah am 9. Oktober 1976, als die Münchner sogar zu Hause mit 0:7 gegen Schalke 04 untergingen. Diese Schlappe ist bis heute die höchste Niederlage in 55 Bundesliga-Jahren der Münchner geblieben.

Immerhin noch sechs Weltmeister von 1974 standen damals in der Münchner Mannschaft. „In dem Spiel spielten wir aber nicht mal so wie die Hausmeister“, erinnerte sich Torwart-Legende Sepp Maier. Vor allem Klaus Fischer war damals nicht zu stoppen gewesen – er alleine düpierte des Kaisers Abwehrgerade mit vier Toren. „Der Franz war nur am Abwinken“, erinnerte sich der „Bomber des Tages“, Klaus Fischer, an die Reaktionen von Franz Beckenbauer. Erwin Kremers, Manfred Dubski und Rüdiger Abramczik besorgten den Rest,

Auf Platz zwei der „ewigen“ bayrischen Pleite-Rangliste rangiert der 9. Dezember 1978 mit einem 1:7 bei Fortuna Düsseldorf. Auch in dieser Spiel stand Sepp Maier im Bayern-Tor. Trainer auf den Bank war Gyula Lorant – allerdings nicht mehr lange. Der Ungar wurde seinerzeit entlassen und durch durch seinen Assistenten Pal Czernai ersetzt. „Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig“, sagte der aktuelle Trainer Niko Kovac nach der Niederlage von diesem Samstag. Zur Einordnung muss erwähnt werden: Fortuna Düsseldorf gewann damals den DFB-Pokal und erreichte das Endspiel des Europacups gegen den FC Barcelona.

Auf Münchner Seite stand übrigens auch Karl-Heinz Rummenigge auf dem Platz – nur als Erinnerung, sollte er sich nach dem 1:5 bei der Eintracht dergestalt äußern, dass ein solcher Auftritt eines FC Bayern nicht würdig sei.

Rummenigge hat sogar schon einmal ein halbes Dutzend um die Ohren bekommen – und zwar ausgerechnet in Frankfurt. Am 22. November 1975 gingen die Bayern mit 0:6 bei der Eintracht unter – genau wie am 24. August 1974 bei Kickers Offenbach: damals am Bieberer Berg gehörte neben Maier, Beckenbauer und Rummenigge und Co auch ein gewisser Uli Hoeneß zur Startelf.

Neben zwei 1:6-Niederlagen in Köln (11. Dezember 1965) und Saarbrücken (16. April 1977) stehen für die Bayern auch schon drei 0:5-Schlappen in der Statistik (am 18. Mai 1974 bei Borussia Mönchengladbach, am 1. April 1977 beim Hamburger SV sowie am 29. April 1978 beim 1. FC Kaiserslautern).

Das 1:5 von diesem Samstag rangiert also nur auf dem zehnten Platz der höchsten Bayern-Niederlagen, torgleich mit den ebenso hohen Niederlagen beim SC Freiburg (23. August 1994) bei Schalke 04 (26. Januar 2002) und zuletzt beim VfL Wolfsburg (4. April 2009). Kovac flüchtete sich nach der aktuellen Eintracht-Schlappe dennoch nicht in die wohltuende Welt der Statistik, sondern auf das dünne Eis der Ironie: „Einfach kann jeder, deshalb müssen wir zusehen, die schweren Sachen zu regeln.“