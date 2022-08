Zweifel vor Saisonstart : Braucht Manchester City Haaland überhaupt?

Aktualisiert am

Die Schadenfreude war natürlich groß. In der Nachspielzeit der Community-Shield-Begegnung Manchester City gegen den FC Liverpool am Samstag vergangener Woche bot sich Citys neuem Stürmer Erling Haaland eine Torchance, die er normalerweise mit verbundenen Augen nutzt: Liverpools Torwart Adrián wehrte einen Schuss von Phil Foden nach vorne ab, Haaland war als Erster zur Stelle und brauchte frei stehend aus fünf Metern nur noch einzuschieben – doch sein Schuss mit dem eigentlich starken linken Fuß ging an die Latte und flog von dort ins Toraus.

Haaland drehte sich weg, lächelte gequält und rieb sich die Stirn. Da ahnte er wohl schon, dass er den Spöttern in den sozialen Medien gerade eine schriftliche Einladung geliefert hatte. Dabei hätte es vermutlich nichts mehr geändert, wenn Haaland getroffen hätte: Kurz nach seinem peinlichen Fehlschuss war Schluss, City verlor das nicht übermäßig prestigeträchtige Spiel 1:3.