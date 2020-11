Borussia Dortmund : Haaland entgeht nach Corona-Kontakt der Quarantäne

Nach der Aufregung um einen Corona-Fall im Team Norwegens ist Sturm-Star Erling Haaland wieder in Dortmund – und muss nicht in Quarantäne. Die Partie Schweiz gegen Ukraine steht derweil nach weiteren Fällen vor der Absage.

Aufatmen in Dortmund: Erling Haaland muss nicht in Quarantäne. Bild: Reuters

Grünes Licht für Jungstar Erling Haaland von Borussia Dortmund. Das Dortmunder Gesundheitsamt sieht nach einer Befragung des 20-Jährigen in Zusammenhang mit dem Corona-Fall bei der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft keinen Anlass für eine Quarantäne. Das teilte die Behörde auf sid-Anfrage mit. Haaland kann damit entgegen der Anordnung der norwegischen Behörden am Samstag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) im Bundesligaspiel bei Hertha BSC auflaufen.

Nations League Liveticker

Der Stürmer war von der Nationalmannschaft mit der Auflage zurück nach Deutschland gereist, sich nach dem positiven Test bei Vize-Kapitän Omar Elabdellaoui an die zehntägige Quarantänepflicht zu halten. Alle Spieler, darunter auch Alexander Sörloth von RB Leipzig und Herthas Rune Jarstein, seien auf die entsprechende Anordnung der lokalen Behörden hingewiesen worden, teilte der Verband mit. Die Klubs dagegen verwiesen auf die deutsche Rechtslage und die hier zuständigen Ämter.

„Nachdem der Spieler Erling Haaland wieder in Dortmund eingetroffen ist, konnte eine genaue Befragung zu dem möglichen Kontakt mit einem positiv getesteten anderen norwegischen Spieler stattfinden“, schrieb das Dortmunder Gesundheitsamt. Dieser Befragung zufolge „gehört Herr Haaland nicht zur Kategorie 1 (enger Kontakt). Das Gesundheitsamt musste also keine Quarantäne-Anordnung veranlassen.“

Das Nations-League-Gruppenfinale zwischen der Schweiz und der Ukraine am Dienstag (20.45 Uhr bei DAZN) in Luzern kann nicht wie geplant stattfinden. Das gab der ukrainische Fußball-Verband bekannt, nachdem der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall die komplette Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko wegen weiterer positiver Corona-Fälle unter Quarantäne gestellt hat. Ob und wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Für die Ukraine und die Schweiz, derzeit Tabellenletzter in der Gruppe mit Deutschland, geht es um den Klassenverbleib in der Liga A.

Das Spiel stand auf der Kippe, nachdem am Montag drei Spieler der Ukraine positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Daraufhin wurde eine weitere Testreihe angesetzt, die vier weitere positive Ergebnisse liefert. Wie die Ukrainer bekannt gaben, wurden die Spieler Junior Moraes, Sergej Krywzow und Ruslan Malinowski sowie ein Betreuer des Teams positiv getestet.

Mehr zum Thema 1/

Laut Uefa-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen. Das ist bei der Ukraine durch die von den Behörden angeordnete Quarantäne im Moment nicht mehr der Fall. Schewtschenko ließ vorsorglich bereits am Montag drei U-21-Nationalspieler einfliegen. Im Raum steht nun eine Verschiebung auf Mittwoch, dann hätte die Ukraine mehr Zeit, Spieler, die nicht infiziert sind, in die Schweiz zu holen.

Dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und in der ARD) in Sevilla gegen Spanien steht aus DFB-Sicht nichts im Wege. Alle Angehörigen des aktuellen Aufgebots seien abermals negativ auf Covid-19 getestet worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Das gelte für die Spieler um apitän Manuel Neuer ebenso wie für den Trainerstab mit Joachim Löw und die Betreuer.