Aktualisiert am

„Unglaublicher“ Haaland sorgt für Staunen in England

Rekord von Manchester-Stürmer : „Unglaublicher“ Haaland sorgt für Staunen in England

„Das ist irre“: Erling Haaland schießt Manchester City zurück an die Tabellenspitze der Premier League und übertrifft dabei eine jahrzehntealte Bestmarke zweier englischer Fußball-Ikonen. Trainer Pep Guardiola schwärmt.

Manchester City ist wieder Tabellenführer in England und Erling Haaland schon vor dem Saisonfinale mit 35 Treffern der Rekordtorschütze der Premier League. Haaland erzielte beim 3:0 (0:0) am Mittwoch gegen West Ham United sein 35. Tor in der englischen Eliteliga im 33. Spiel – das hat bislang noch kein Spieler geschafft. Die Bestmarke stand bei 34 Toren, die Andy Cole und Alan Shearer aufgestellt hatten.

„Er ist unglaublich. Er ist erst 22 – und hat noch fünf Spiele vor sich“, staunte Haalands Trainer Pep Guardiola. Der norwegische Stürmer löste damit Cole (1993/94) und Shearer (1994/95) als bisherige Rekordhalter ab. „Wir haben erwartet, dass er Tore erzielt, aber dass er die Rekorde von Cole und Shearer bricht …“ Englands Fußball-Ikone Gary Lineker kommentierte die historische Haaland-Leistung bei Twitter mit den Worten: „Das ist irre.“ Und auch die Liga beglückwünschte den früheren Dortmunder. „Meine Gedanken sind bei Alan Shearer in dieser schwierigen Zeit“, meinte Lineker ironisch.

City wieder vor Arsenal in Premier League

Durch den am Ende klaren Erfolg im Nachholspiel gegen West Ham United überholte das Team von Guardiola wieder den FC Arsenal und hat als Spitzenreiter nun einen Punkt Vorsprung vor dem Team aus London. Der Bayern-Bezwinger in der Champions League hat zudem ein Spiel weniger als der Herausforderer absolviert.

Der Niederländer Nathan Aké (50.), Haaland (70.) und Phil Foden (85.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Der FC Arsenal hatte am Dienstagabend gegen den FC Chelsea mit einem 3:1-Erfolg die Cityzens vorübergehend von der Spitze verdrängt.

Der FC Liverpool kam zu einem Heimsieg gegen den FC Fulham. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg erzielte Mohamed Salah (39./Foulelfmeter) das Tor. Liverpool ist nun nur noch vier Punkte vom Vierten Manchester United entfernt.

Mehr zum Thema 1/

Für Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool könnte es wegen seiner Schiedsrichter-Kritik nach dem 4:3-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Tottenham Hotspur das vorerst letzte Spiel auf der Bank gewesen sein. Ihm droht als Wiederholungstäter eine empfindliche Geldstrafe oder gar eine Sperre. Klopp hat bis Freitag Zeit, seine Sicht der Dinge in einer Stellungnahme an den englischen Fußballverband FA darzulegen.