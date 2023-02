Eine Milliarde Euro. So hoch ist der Marktwert von Erling Haaland, wenn es nach seiner Agentin Rafaela Pimenta geht. Sie ist die Nachfolgerin des in der Branche so berüchtigten Mino Raiola, der vergangenes Jahr gestorben ist. Natürlich werde kein Fußballklub jemals so viel Geld für einen Spieler bezahlen, sagte sie in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung „As“. Aber auf diese Summe belaufe sich das kommerzielle Potential, das man erhalte, wenn man den norwegischen Wunderstürmer unter Vertrag nehme. „Mindestens“, versteht sich.

Stand jetzt wird Manchester City aber nicht an einem Verkauf von Haaland interessiert sein. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund in Englands Norden vor der Saison dreht der 22-Jährige die Premier League auf links. In 19 Liga-Einsätzen hat er 25 Tore geschossen – jetzt schon mehr als die besten Torjäger der gesamten vergangenen Saison –, alle Wettbewerbe zusammengenommen steht er nach 27 Spielen bei 31 Toren.