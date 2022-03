Fußball-Länderspiele : Traum-Comeback für Eriksen – Tor für Dänemark nach 287 Tagen

Nur zwei Minuten braucht Christian Eriksen nach seiner Einwechslung, bis er trifft. Der Däne feiert damit trotz der 2:4-Niederlage in Amsterdam eine märchenhafte Rückkehr in die Nationalmannschaft. Spanien und England gewinnen knapp.

Christian Eriksen ist 287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft in die dänische Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt – und hat in Amsterdam ein Traum-Comeback gefeiert. Der 30-Jährige vom Premier-League-Klub FC Brentford wurde am Samstagabend im Testspiel gegen die Niederlande zur zweiten Halbzeit eingewechselt und von den Fans mit Standing Ovations begrüßt. Schon knapp zwei Minuten später traf der nunmehr 110-malige dänische Nationalspieler zum zwischenzeitlichen 2:3 (47.) – der Sieg ging trotzdem an Oranje.

Die Elftal gewann die Partie vor rund 50.000 Zuschauern 4:2 (3:1) durch die Treffer der beiden England-Profis Steven Bergwijn (16./71. Minute) und Nathan Aké (29.) sowie einen Foulstrafstoß von Memphis Depay (38.). Für die Dänen hatte Jannik Vestergaard zum 1:1 ausgeglichen (20.). Kurz nach der Pause traf dann Eriksen (47.) – und in der 74. Minute aus 20 Metern noch den Pfosten.

Beide Teams sind für die WM Ende des Jahres in Qatar qualifiziert. Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat Eriksen auch für die nächste Partie der Dänen gegen Serbien nominiert. Der Spielmacher war am 12. Juni 2021 bei der EM im heimischen Parken-Stadion in Kopenhagen während der Partie gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Rettungskräfte schafften es, den erfahrenen Nationalspieler wiederzubeleben und ihm somit das Leben zu retten.

Genau vor einem Monat gab Eriksen in London bereits sein Pflichtspiel-Comeback beim FC Brentford. Im Spiel gegen Newcastle United (0:2) war der Däne in der 52. Minute eingewechselt und bejubelt worden. Nach langer Zwangspause absolvierte Eriksen nun bereits sein 110. Länderspiel für den ehemaligen Europameister. Die Niederlande empfangen am kommenden Dienstag die DFB-Auswahl von Hansi Flick zum Testduell abermals in Amsterdam.

Harry Kane stoppt Schweizer Serie

Dank Torgarant Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalmannschaft ein Testspiel gegen die Schweiz noch gewonnen und die Serie der Eidgenossen nach sieben Spielen ohne Niederlage gestoppt. Im Duell zweier WM-Teilnehmer setzte sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate am Samstagabend vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion etwas glücklich 2:1 (1:1) durch. Die Schweizer kassierten dagegen im achten Spiel unter Auswahltrainer Murat Yakin, der nach der EM Anfang August 2021 übernommen hatte, die erste Niederlage.

Tottenhams Torjäger Kane entschied die Partie per Handelfmeter in der 78. Minute. Steven Zuber war der Ball bei einer Abwehraktion im Strafraum unglücklich an den Arm gesprungen. Der Mönchengladbacher Breel Embolo brachte die Schweizer, die mit fünf Bundesliga-Profis begonnen hatten, in der 22. Minute per Kopf in Führung. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Luke Shaw für die Three Lions aus (45.+1).

Beide Mannschaften hatten sich als Gruppensieger souverän für die WM qualifiziert. Die acht WM-Gruppen mit 32 Teilnehmern werden am 1. April in Doha ausgelost.

Olmos Traumtor bringt Spanien den Sieg

Der eingewechselte Bundesliga-Profi Dani Olmo hat Spaniens Fußball-Nationalmannschaft zu einem mühsamen Arbeitssieg zum Auftakt der WM-Vorbereitung geführt. Mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (90.) sicherte der Leipziger dem Team von Trainer Luis Enrique ein 2:1 (0:0) gegen Albanien. Die Furia Roja ließ acht Monate vor dem WM-Start aber noch viele Wünsche offen.

Ferran Torres (75.) brachte in Barcelona die Gastgeber in Führung, ehe Myrto Uzuni (85.) mit einem Slapstick-Tor der Ausgleich gelang. Spaniens Verteidiger Pau Torres hatte ihn bei einer verunglückten Abwehraktion angeköpft. Die Albaner mit dem Darmstädter Klaus Gjasula hatten kurz vor der Halbzeitpause die große Chance zur Führung, als Sokol Cikalleshi nur ganz knapp eine Hereingabe verpasste (43.). Die Spanier taten sich trotz deutlicher Überlegenheit und viel Ballbesitz schwer, hochkarätige Tormöglichkeiten herauszuspielen.

Belgien verspielt in Irland zweimal die Führung

Der Weltranglistenerste Belgien ist mit einer Enttäuschung ins WM-Jahr gestartet. Der Dritte der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 kam im Test in Irland trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, setzte dabei allerdings vorwiegend Spieler aus der zweiten Reihe ein. In den letzten fünf Länderspielen gab es nur einen Sieg.

Der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (12.) und Hans Vanaken (58.) erzielten die Tore für die Belgier, bei denen der Berliner Dedryck Boyata und der Dortmunder Thorgan Hazard in der Startelf standen. Für Irland trafen Chiedozie Ogbene (35.) und Alan Browne (85.).

Nach dem EM-Aus im vergangenen Sommer im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Italien (1:2) und Platz vier in der Endrunde der Nations League hatte sich das Team von Trainer Roberto Martinez souverän für die WM in Qatar (21. November bis 18. Dezember) qualifiziert.