Matchwinner Choupo-Moting : Und wieder sticht die „echte Neun“ des FC Bayern

Das Spiel war erst ein paar Minuten alt, da musste sich Julian Nagelsmann vorkommen sein wie in diesem älteren Hollywood-Klassiker mit dem Murmeltier in der Zeitschleife. Was gerade auf dem Platz passierte, hatte der Trainer des FC Bayern doch exakt vor gut fünf Wochen schon einmal erlebt, damals in der Bundesliga. Der FC Augsburg sei in diese Zweitrundenpartie des DFB-Pokals mit einem „identisch mutigen Ansatz“ angegangen wie vor fünf Wochen, stellt er fest – und seine Spieler mit einem identisch schläfrigen.

Aber dann geschah, was für den Unterschied zwischen jener Münchner Mannschaft, die sich im September von einem Unentschieden zum nächsten quälte, ehe sie in Augsburg die erste und bisher einzige Saisonniederlage hinnehmen musste und der aktuellen ist. „Wir haben den Kampf angenommen“, sagte Leon Goretzka nach dem 5:2 gegen die Schwaben.