Erstaunen bei Dankesrede : Der bizarre Auftritt des Eric Cantona

Aufsteiger hofft auf Sensation : Union Berlin will Borussia Dortmund ärgern

Mit Borussia Dortmund fährt am Samstag eine Spitzenmannschaft der Fußball-Bundesliga zum Aufsteiger in die Hauptstadt. Gegen den FC Augsburg gelang „Eisern Union“ am letzten Spieltag ein 1:1, und damit der erste Punktgewinn in der Bundesliga in der Vereinsgeschichte.