Auf dem Rasen ist er kein Star, aber daneben. Ergin Keles traut sich, was sich nur wenige trauen. Der Stürmer und Bestsellerautor kritisiert die Zustände in der Erdogan-Türkei und im Erdogan-Fußball.

Ergin Keles kritisiert die Zustände in seinem Land und in seinem Sport. Die Rücktrittsforderungen von den Rängen sind verstummt. In den Wochen nach der Erdbebenkatastrophe hatten türkische Fußballfans in mehreren Stadien lautstark den Rücktritt der Regierung von Präsident Erdogan gefordert. In Istanbul riefen sie: „Voller Lügen, Lügen, Lügen, es sind 20 Jahre geworden, tritt zurück!“ Die Regierung reagierte auch prompt. Sie trat aber nicht zurück, sondern verhängte gegen die Vereine der unbotmäßigen Fans Strafen.

„Fußball und Politik sind eng verflochten“, sagt Ergin Keles, der sich als einer der wenigen türkischen Fußballspieler kritisch zu den Zuständen in seinem Sport und seinem Land äußert. „Wir müssten doch in der Lage sein, als falsch zu benennen, was falsch ist“, sagt er. Dass sich Fußballspieler zur Politik äußerten, sei aber nicht erwünscht. Es war auch nicht erwünscht, dass sich vor allem die Fans von Besiktas und Fenerbahce so deutlich geäußert haben. Einige Vereine distanzierten sich ausdrücklich von den Rücktrittsforderungen, allen voran die aus den Hochburgen von Erdogans AKP in Konya, Rize und Kayseri.