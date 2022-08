F.A.Z. exklusiv : Das halten deutsche Fußball-Fans von „Equal Pay“

Die Debatte um die Zukunft des Frauenfußballs in Deutschland konzentriert sich nach einer eindrucksvollen Europameisterschaft mit einer Einschaltquote beim Finale von knapp 18 Millionen Zuschauern auf zwei Aspekte: „Equal Pay“ und „Equal Play“.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin. Folgen Ich folge

Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der vergangenen Woche bei seinem Besuch des neuen Campus des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) die geschlechtergerechte Bezahlung abermals in den Mittelpunkt seiner Überlegungen zur Stärkung des Frauen- und Mädchenfußballs gestellt. Wenn es um die Frage gehe, wie man Mädchen noch mehr für den Fußball begeistern könne, „spielen die Prämien bei solchen Turnieren eine große Rolle“, sagte der Bundeskanzler. „Mein Standpunkt ist bekannt: Ich finde, das ist etwas Politisches – anderes als Gehaltsverhandlungen. Deswegen macht es schon Sinn, dass man über gleiche Prämien diskutiert.“

Schon während der Gruppenphase der Europameisterschaft hatte Scholz unter dem Hashtag #equalpay mit einem Tweet diese Diskussion vorangetrieben: „Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Spanien hat da die Nase vorn.“

Die Bundestrainerin der deutschen Nationalelf, Martina Voss-Tecklenburg, legt bei der Frage, welche Maßnahmen für die Entwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs vorrangig sind, ihren Schwerpunkt auf „Equal Play“, auf bessere strukturelle und infrastrukturelle Bedingungen. Dazu zählen für die Bundestrainerin Grundgehälter in der Bundesliga, damit Spielerinnen nicht zusätzlich arbeiten müssten, um ihre Existenz zu sichern.

Die Spielerinnen der ersten und zweiten Bundesliga arbeiten oder studieren laut einer jüngst veröffentlichen wissenschaftlichen Studie der ehemaligen Nationalspielerin Lena Lotzen mehrheitlich. Bei den im Rahmen ihrer Masterarbeit untersuchten 200 Lebensläufen zeigt sich, dass 67 Prozent der Spielerinnen studieren oder ein Studium abgeschlossen haben und sich rund 25 Prozent in Ausbildung befinden oder diese abgeschlossen haben. Ein weiterer zentraler Punkt für eine positive Entwicklung des Frauenfußballs ist für Voss-Tecklenburg zudem „Talentgerechtigkeit“, der Zugang auch für die Toptalente unter den Mädchen zu Nachwuchsleistungszentren.

Neben dem Bundeskanzler und der Bundestrainerin beziehen in diesen Tagen auch die deutschen Fans in der Frauenfußball-Debatte Position. Aus einer repräsentativen Umfrage des Nürnberger Beratungs- und Marktforschungsunternehmens SLC Management, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung exklusiv vorliegt, geht hervor, dass sich die Mehrheit der deutschen Anhänger für die Entwicklung des Frauenfußballs die Umsetzung beider Positionen wünscht: professionellere Rahmenbedingungen für Frauen sowie eine „gleiche(re)“ Prämienzahlung in den DFB-Nationalteams – also „Equal Play“ und „Equal Pay“.

Auch wenn beide Aspekte bei den Fans mehrheitsfähig sind: die größere Bedeutung kommt der Verbesserung der Rahmenbedingungen zu. Auffällig ist bei der Untersuchung, dass bei insgesamt 5284 Befragten in Sachfragen keine signifikanten Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Befragten zu erkennen sind, sondern vielmehr eine starke Übereinstimmung. Bei den Umfrageteilnehmern handelt es sich um Fans, Kunden und Interessierte der Männer-Bundesliga.