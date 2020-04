Englischer Fußball : Lieblingsspieler für 15 Pfund

Die Botschaft kam auf liniertem Papier ohne Rand mit krakeliger Handschrift – und enthielt das rührende Angebot eines kleinen Fußball-Fans mit großem Herzen. Der fünfjährige Daniel aus Leeds wendet sich darin an den Fußball-Boss des Erstligaklubs von Brighton and Hove Albion mit einer eindringlichen Bitte.

Nein, der kleine Daniel möchte nicht als Einlaufkind den Platz betreten und ein Autogramm will er schon gar nicht. Auch steht ihm nicht der Sinn nach einem Probetraining oder gar einer Stammplatzgarantie in fernen Zeiten.

Daniel Anton hat Wichtigeres im Sinn. „Es geht um meinen Lieblingsspieler Ben White“, schreibt er dem Chef des Premier-League-Clubs: „Können wir Ben bitte, bitte, bitte am Ende der Saison kaufen?“ Um seiner eindringlichen Bitte Nachdruck zu verleihen, zeigte sich Daniel sogar bereit, sein Sparschwein zu schlachten und all seine Pennies zu opfern: „Ich habe all mein Geld in meinem Sparschwein gezählt und habe 15,07 Pfund, wenn das hilft.“

Ben White, 22 Jahre alt, 1,82 Meter großer Innenverteidiger aus Poole, hat in der aktuellen Saison alle 37 Pflichtspiele von der ersten bis zur letzten Minute für Leeds absolviert – er ist allerdings von Brighton & Hove nur an Leeds United ausgeliehen, und dies auch nur bis Mai 2020. Bei Brighton läuft sein Vertrag noch bis 2022.

Der Verein veröffentlichte die Anfrage des kleinen Fans nun auf Twitter, gemeinsam mit dem Antwortschreiben von Paul Barber. Der bedankt sich höflich für das „großzügige Angebot“ des Fünfjährigen: „Es ist sehr lieb von dir, dass du uns all dein Geld anbietest, um deinem Lieblingsclub zu helfen.“ Zudem habe er mit seinem Schreiben ein „sehr gutes Auge“ bewiesen für das außergewöhnliche Talent von Ben White.

Daniels Bitte erteilt Barber allerdings eine Absage: Trainer Potter und Sportdirektor Ashworth planten in der Zukunft mit White und wollten ihn deshalb nicht an Leeds verkaufen. Dennoch hatte der Vereinschef noch einen guten Rat für den weiteren Weg des Fünfjährigen: „Vielleicht könnte Scouting dein Beruf werden!“ Die umgerechnet 17,30 Euro aus dem Sparschwein wären ein guter Ansatz. Der Marktwert von Ben White wird bei Transfermarkt.de mit 5,5 Millionen Euro taxiert.