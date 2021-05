Fanprotest in Manchester : „Jetzt oder nie“

Über den Köpfen der Tausenden Fans von Manchester United, die sich am Sonntag vor dem Stadion Old Trafford versammelt hatten, waberten grüne und goldfarbene Rauschschwaden. Es waren die ursprünglichen Farben ihres Klubs bei dessen Gründung vor mehr als 140 Jahren. Im Nebel schwenkten Fans Fahnen, andere hielten Spruchbänder hoch mit Aufschriften wie „Ihr könnt unseren Klub kaufen, aber nicht unser Herz und unsere Seele“.

Sie skandierten Gesänge wie „We want Glazers out“ – eine Botschaft an die amerikanische Eigentümerfamilie Glazer – und „We decide when you will play“. Wir entscheiden, wann ihr spielt: In einer Zeit, in der die Premier-League-Spieltage zugunsten der Pay-TV-Sender in etliche Anstoßzeiten zerfasert sind, mag das hochmütig klingen. Doch sie sollten recht behalten.