Aufstiegs-Held Marcelo Bielsa : Der verrückte Professor von Leeds United

Mit einem wie Marcelo Bielsa kann man als Klubvorstand eigentlich nicht zusammenarbeiten wollen. Dem argentinischen Fußballtrainer haftet seit Jahrzehnten der Spitzname „El Loco“ an. Der Verrückte. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist: Bielsa neigt bisweilen dazu, seinen Vorgesetzten kolossal auf die Nerven zu gehen. Die Medien sprechen dann von „Differenzen mit der Klubführung“. Und wer in Bielsas Werdegang stöbert, der findet eine ganze Reihe solcher Meldungen.

Das ging schon in den frühen neunziger Jahren los. Bei seiner ersten Station als Trainer der Newell’s Old Boys in Argentinien erlaubte Bielsa den Spielern, zu einer Hochzeitsparty zu gehen. Sie standen als Meister fest, trotzdem sollten sie um ein Uhr im Bett liegen. Sie feierten bis zum nächsten Morgen. Der Verein weigerte sich, sie zu bestrafen. Bielsa kündigte auf der Stelle. Mehr als 20 Jahre später war er Trainer von Olympique Marseille. In der Sommerpause ärgerte er sich sehr, weil sich der Vorstand bei den Verhandlungen über einen neuen Vertrag aus seiner Sicht unfair verhielt. Nach dem ersten Spiel der neuen Saison trat er zurück. 2016 verließ er Lazio Rom nur zwei Tage nach seiner Ankunft in Italien wieder, weil der Verein nicht – wie angeblich vereinbart – seine Wunschspieler kaufen wollte. 2017 schmiss ihn der LOSC Lille nach gerade mal 14 überwiegend schlechten Spielen raus. Bielsa verklagte den Klub auf die Zahlung ausstehender Gehälter und eine Millionen-Entschädigung wegen angeblicher Rufschädigung. Weil er damit dessen Bankrott riskierte, verurteilte ihn ein Handelsgericht zur Zahlung von 300.000 Euro an den Verein.