England-Kennerin Bremer : „Ich habe nur gute Erinnerungen an Wembley“

Pauline Bremer spielt seit zwei Jahren für Manchester City. Vor dem Länderspiel, zu dem 90.000 Zuschauer erwartet werden, spricht sie über Siege in Wembley, den Boom des Frauenfußballs in England und Sekt.

Pauline Bremer gab ihr Länderspieldebüt an ihrem 18. Geburtstag, sie hat aber wegen mehrerer Verletzungen bislang nur 18 Länderspiele absolviert. Dennoch ist die 23-Jährige vor dem Testspiel gegen England an diesem Samstag (18.30 Uhr bei Eurosport), zu dem 90.000 Zuschauer in Wembley erwartet werden, eine der erfahrensten Spielerinnen im deutschen Nationalteam. Bremer sieht sich aufgrund ihrer Auslandsstationen bei Olympique Lyon und Manchester City gereift.

Sie stammen aus einer Weinhandlung. Hätten Sie den passenden Sekt, falls der deutsche Frauenfußball wieder Erfolge feiern könnte?