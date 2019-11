EM-Qualifikation : Schweiz und Dänemark lösen Turnier-Ticket

Die Schweiz und Dänemark haben im spannenden Finale der Gruppe D das Ticket für die Fußball-EM im kommenden Sommer gelöst. Die Eidgenossen gewannen am letzten Qualifikations-Spieltag 6:1 (1:0) in Gibraltar und sicherten sich dadurch den Gruppensieg vor Dänemark, dem im Endspiel um Platz zwei in Irland ein 1:1 (0:0) reichte.

Die Schweizer wurden mit sechs Bundesligaprofis in der Anfangsformation ihrer Favoritenrolle vor der Pause nur phasenweise gerecht. Nach der frühen Führung durch Cedric Itten (10.) war die „Nati“ zwar drückend überlegen, vor dem Tor des 196. der Weltrangliste aber erschreckend harmlos. Nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic, die das Hinspiel 4:0 gewonnen hatte, einen Gang zu und kam durch den Augsburger Ruben Vargas (60.), Christian Fassnacht (57.), Loris Benito (75.), Itten (84.) und Granit Xhaka (86.) zu einem standesgemäßen Ergebnis. Den Ehrentreffer für den Gastgeber erzielte Reece Styche (74.).

Martin Braithwaite gelang in der 73. Minute für Dänemark der Treffer ins Glück, nachdem sich die Iren in der zweiten Hälfte ein leichtes Übergewicht erspielt hatten. Knapp wurde es noch einmal in der Schlussphase nach dem Ausgleich durch Matt Doherty (86.).

Die Dänen, die bei einer Niederlage aus dem Rennen gewesen wären, mussten bereits in der 13. Minute den Dortmunder Profi Thomas Delaney verletzungsbedingt durch Pierre-Emile Höjbjerg ersetzen. Delaney und der Leipziger Yussuf Poulsen waren als einzige Bundesligaprofis in der Startelf der Gäste vertreten. Der Europameister von 1992 musste in der 34. Minute auch Andreas Cornelius vorzeitig auswechseln und wirkte anschließend leicht verunsichert. Die Iren hatten kurz vor der Pause zwei gute Möglichkeiten. Am Ende aber jubelten die Dänen über ihre neunte EM-Teilnahme.

Unterdessen sicherte sich Spanien mit einem 5:0 (4:0) gegen Rumänien im Madrider Stadion Wanda Metropolitano einen Platz im Lostopf 1, in dem die besten sechs Teams der vertreten sind. Fabian Ruiz (8. Minute) und Gerard Moreno (33./43.) stellten mit ihren Toren am Montagabend die Weichen schon in der ersten Hälfte auf Sieg. Der vierte Treffer resultierte aus einem Eigentor des Rumänen Adrian Rus (45.+1). Mikel Oyarzabal (90.+2) sorgte für den Endstand. Die Rumänen verpassten die direkte Qualifikation und müssen in die Playoffs im März 2020.

Spaniens Gruppe F gewann Schweden unter anderem dank des Führungstreffers von Sebastian Andersson vom Bundesligisten Union Berlin 3:0 (1:0) gegen Faröer, als Gruppenzweiter hatten auch die Skandinavier ihre sechste EM-Teilnahme in Folge zuvor bereits gesichert. Auf Platz drei verbesserte sich Norwegen durch ein 2:1 (1:1) auf Malta.

Derweil feierte Italien gegen Armenien beim 9:1 (4:0) in Palermo den dritthöchsten Sieg der Vereinsgeschichte. Zudem blieb die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini als erstes Team der Geschichte im 40. EM-Qualifikationsspiel in Folge unbesiegt. Mehr als neun Tore schossen die Italiener zudem zuletzt bei den Olympischen Spielen 1928 gegen Ägypten (11:3). Die letzte Niederlage in der EM-Qualifikation musste Italien am 2. September 2006 beim 1:3 gegen Frankreich hinnehmen.

Finnlands Nationalheld Teemu Pukki erzielte beim 1:2 (1:1) in Griechenland sein zehntes Tor im zehnten Qualifikationsspiel, die Finnen hatten in der Italien-Gruppe unter der Woche ihre erste EM-Teilnahme perfekt gemacht. Griechenland sicherte sich damit Platz drei vor Bosnien-Herzegowina, das in Liechtenstein zu einem 3:0 (1:0) kam.