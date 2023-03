EM-Qualifikation : England siegt gegen Italien mit Rekordschütze Kane

Angeführt vom alleinigen Rekordtorschützen Englands, Harry Kane, hat Englands Fußball-Nationalmannschaft einen erfolgreichen Start in die EM-Qualifikation gefeiert und Titelverteidiger Italien geschlagen. Mit 2:1 (2:0) besiegten die Three Lions die Italiener am Donnerstagabend im Stadio Diego Armando Maradona dank einer starken ersten Halbzeit.

Dabei erzielte Kapitän Harry Kane für den EM-Zweiten, der sich vor dreieinhalb Jahren im Wembley-Stadion im EM-Finale den Italienern noch im Elfmeterschießen hatte geschlagen geben müssen, den 54. Treffer in der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer von Tottenham Hotspur zog damit an Wayne Rooney vorbei.

Kane traf in seinem 81. Länderspiel per Strafstoß (44. Minute). Nach Videoansicht hatte der Schiedsrichter auf Handspiel von Giovanni Di Lorenzo in einem Luft-Zweikampf mit Kane entschieden. „Eine wunderbare Leistung“, gratulierte Ex-Profi Gary Lineker, der es selbst auf 48 Treffer für England gebracht hatte, dem Rekordhalter umgehend via Twitter.

Declan Rice hatte die Gäste von Trainer Gareth Southgate in der 13. Minute in Führung gebracht. Für Italien traf Mateo Retegui (56.) nach der Pause. Ab der 80. Minute mussten die Engländer nach einer Gelb-Roten Karte gegen Luke Shaw in Unterzahl spielen.

Ronaldo wird internationaler Rekordspieler

Auch Cristiano Ronaldo stellte beim 4:0 (1:0) seiner Portugiesen gegen Liechtenstein einen neuen Rekord auf. Mit seinem 197. Länderspiel überflügelte der 38 Jahre alte Angreifer, dem am Donnerstagabend zwei Treffer gelangen, Bader Al-Mutawa aus Kuwait und stieg damit zum internationalen Rekordnationalspieler auf.

Ronaldo debütierte 2003 für Portugal und wurde der erste Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften traf. Mit 120 Treffern ist er zudem internationaler Rekordtorschütze. „Rekorde sind meine Motivation. Ich möchte der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte werden. Das würde mich stolz machen“, hatte Ronaldo am Mittwoch gesagt: „Aber das soll es noch nicht gewesen sein, ich möchte noch sehr oft berufen werden.“

Bei der WM in Qatar war der fünfmalige Weltfußballer im Achtelfinale und Viertelfinale nur noch als Joker zum Einsatz gekommen, seit Januar ist der frühere Belgien-Coach Roberto Martinez neuer Cheftrainer der Selecao. Ronaldo steht aktuell beim saudischen Klub Al-Nassr unter Vertrag.