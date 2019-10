Entsetzen nach Skandal-Spiel : „Eine der schrecklichsten Nächte, die ich je im Fußball gesehen habe“

Aktualisiert am

Bulgarische Anhänger äußern sich rassistisch und zeigen den Hitlergruß. Mehrmals steht die Partie gegen England in der EM-Qualifikation vor dem Abbruch. Nach F.A.Z.-Informationen sind die Übeltäter schon in der Vergangenheit aufgefallen.

Die rassistischen Vorfälle beim EM-Qualifikationsspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft in Bulgarien (6:0) haben für Entsetzen gesorgt. Greg Clarke, der Vorsitzender des Verbandes FA, nannte das Geschehen „eine der schrecklichsten Nächte, die ich je im Fußball gesehen habe.“ Umgehend forderte die FA Untersuchungen durch die europäische Fußball-Union Uefa.

Coach Gareth Southgate zeigte sich trotz des klaren Sieges nach dem Match in Sofia betroffen. „Wir wissen, dass dies eine inakzeptable Situation ist, aber ich denke, wir haben es geschafft, zwei Aussagen zu treffen: Indem wir das Spiel gewonnen haben, aber auch indem wir alle auf die Situation aufmerksam gemacht haben, als das Spiel zweimal gestoppt wurde.“

Das Spiel war in der ersten Halbzeit zweimal wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Fans, darunter nach F.A.Z.-Informationen unter anderem Hooligans des Erstligateams Lewski Sofia, unterbrochen worden. Mehrfach wurde von einheimischen Zuschauern auf der Tribüne der Hitlergruß gezeigt.

Vor allem Debütant Tyrone Mings hatte sich bei seinem Länderspiel-Debüt mehrfach beim kroatischen Schiedsrichter Ivan Bebek beschwert, dass sein Teamgefährte Rahim Steerling bei jeder Ballberührung mit Affenlauten von der Tribüne diskreditiert wurde. Die Beleidigungen waren „ziemlich klar auf dem Platz zu hören, aber wir zeigten eine großartige Reaktion und ein großes Miteinander, und letztendlich haben wir den Fußball sprechen lassen“, sagte Mings.

Der Stadionsprecher warnte nach Aufforderung durch den Referee vor dem Abbruch der Partie. „Die unglücklichen Vorfälle im Spiel wurden so gut wie möglich behandelt und wir sind stolz darauf, wie wir damit umgegangen sind“, twitterte der 26 Jahre alte Mings von Aston Villa. „Wir alle haben die Entscheidung getroffen. Wir sind glücklich, das wir auf das Spielfeld zurückgekehrt sind“, schilderte er.

Der bulgarischen Nationalmannschaft droht nun möglicherweise ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Artikel 14 der Rechtspflegeordnung der Uefa sieht bei einem wiederholten Fall nämlich ein „Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit und eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro“ vor. Die Partie gegen England wurde bereits unter teilweise leeren Rängen ausgetragen, nachdem bulgarische Anhänger in den Spielen gegen Tschechien und den Kosovo im Juni durch rassistische Äußerungen auffällig geworden waren.

Ein Teil der Fans von Lewski Sofia hat dabei eine schattenreiche Vergangenheit. So rollten Neonazis bei einem Spiel am 20. April 2013 Spruchbänder mit den Inschriften „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag“ und „Er hatte recht“ aus und präsentierten daneben die Zahl „18“, die in der rechten Szene eine gängige Abkürzung für die Initialen Adolf Hitlers ist. Auch präsentierten die Lewski-Anhänger dabei Plakate mit Hakenkreuzen.

Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen. Das taten sie allerdings nicht und erzielten ein müheloses 6:0 (4:0). Marcus Rashford (7.), Ross Barkley (20., 32.), Raheem Sterling (45., 69.) und Harry Kane (85.) schossen die Tore. England führt in der Tabelle der Gruppe A mit 15 Punkten vor Tschechien (12). Im zweiten Montag-Spiel der Gruppe gewann die Kosovo-Auswahl 2:0 (2:0) gegen Montenegro und hat als Dritter mit elf Zählern noch gute Chancen, sich erstmals für die EM zu qualifizieren.