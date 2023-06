Vize-Europameister England hat auf dem Weg zur Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland einen Kantersieg gefeiert. Die Three Lions fertigten am Montag Nordmazedonien mit 7:0 (3:0) ab. Gleich drei Treffer erzielte der 21 Jahre Bukayo Saka vom FC Arsenal, Stürmerstar Harry Kane von Tottenham Hotspur gelangen zwei Tore im Old Trafford von Manchester.

Es war der vierte Sieg der Engländer von Trainer Gareth Southgate im vierten Spiel, die Gruppe C führen sie klar an. Zweiter ist die Ukraine, die zuvor im slowakischen Trnava dank Wiktor Zygankow, der beim 3:3 gegen Deutschland einen Doppelpack erzielt hatte, den zweiten Sieg sicherstellte. Sein Treffer reichte zum 1:0 (0:0) gegen das punktlose Schlusslicht Malta. Die Ukraine hat sechs Punkte aus bisher drei Spielen vor Europameister Italien mit drei Punkten aus zwei Partien.

Aufatmen konnte nach einem lange Zeit nervenzehrenden Match auch Stefan Kuntz als Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Ein verschossener Elfmeter, ein aberkanntes Tor, doch am Ende setzte sich Kuntz' Mannschaft im Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium mit 2:0 (0:0) gegen Wales durch. Für die Tore sorgten Umut Nayir (72.) und Arda Güler (80.)

Auch Frankreich nimmt dank Mbappé Kurs auf die EM

Die Türken verteidigten mit dem dritten Sieg im vierten Spiel ihre Führung in der Gruppe D mit neun Punkten vor Armenien (6), das 2:1 gegen Lettland gewonnen hat, aber auch ein Spiel weniger bestritt. Dritter mit bisher nur zwei Spielen ist Nations-League-Finalist Kroatien (4), das als einziges Team in der Gruppe D noch ungeschlagen ist.

Im Spitzenspiel der Gruppe I verpasste die Schweiz mit Bayern-Keeper Yann Sommer wegen zwei später Gegentore den vierten Sieg im vierten Spiel. Der Tabellenführer trennte sich in Luzern mit 2:2 von Rumänien. Vizeweltmeister Frankreich bleibt indes auf Siegkurs: Mit 1:0 gewann die Équipe tricolore aber auch nur dank eines Elfmeters von Kylian Mbappé gegen den ehemaligen Europameister Griechenland.

