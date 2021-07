Weg vom AC Mailand : EM-Held Donnarumma wechselt nach Paris

Aktualisiert am

Donnarummas Mitspieler feiern den italienischen Torwart nach der entscheidenden Parade im EM-Finale. Bild: AFP

Mit Torhüter Gianluigi Donnarumma sichert sich Paris Saint-Germain den besten Spieler der Europameisterschaft. Der Italiener kündigt an: „Ich will mit PSG alles gewinnen, was möglich ist.“