EM-Vorrunde in München : „Das ist toll – und komisch“

Die deutsche Elf darf alle drei Vorrundenspiele bei der paneuropäischen EM in München bestreiten. Dort drohen gleich zwei prominente Gegner in der Gruppe. Und ein Kontrahent steht erst im März fest.

Es dauerte nicht sehr lange am Dienstagabend, bis die frohe Kunde zu den Spielern der deutschen Nationalmannschaft durchgedrungen war. Bei der paneuropäischen EM im kommenden Jahr darf die Elf des Deutschen Fußball-Bundes alle drei Vorrundenspiele in München austragen. Der Heimvorteil in zwei Partien war nach der geglückten Qualifikation am vergangenen Samstag schon sicher, nach dem 6:1-Sieg über Nordirland in Frankfurt ergab sich aus den hochkomplexen Regeln für die Gruppeneinteilung bei der Endrunde im Juni noch ein weiteres Spiel im eigenen Land.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

„Das ist toll – und komisch“, sagte Joshua Kimmich vom FC Bayern, als ihm erklärt wurde, dass die EM vor den K.o.-Spielen komplett im heimischen Münchner Stadion stattfindet. Dass es so kam, lag aber nicht am Kantersieg der Deutschen, sondern an der Niederlage von Ungarn in Wales. Da die Austragungsorte München und Budapest gekoppelt sind, wären die DFB-Elf und Ungarn bei jeweils direkter Qualifikation in eine Vorrundengruppe gekommen. Da Ungarn aber nun höchstens noch über den Play-off-Umweg teilnehmen kann, hat „Gastgeber“ Deutschland drei Heimspiele sicher.

„Das ist natürlich ein Vorteil“, sagte Bundestrainer Joachim Löw, der mit seiner Mannschaft für die Zeit des Turniers ein Camp in Herzogenaurach, knapp 200 Kilometer nördlich von München, bezieht. „Sonst gibt es bei den Turnieren ja auch immer Reisestrapazen. Man kommt nach den Spielen immer spät zurück, das ist so natürlich gut jetzt.“ Auch der Manager der Nationalmannschaft war glücklich: „Bei drei Heimspielen zum Start erhoffst du dir natürlich einen Heimvorteil“, sagte Oliver Bierhoff. Klar ist auch schon, dass die deutschen Partien am 16., 20. und 24. Juni stattfinden.

Mit welchen Gegnern es die Deutschen zu tun bekommen werden, steht indes noch nicht fest. Sicher ist, dass es je ein Kontrahent aus Topf zwei und drei sein wird, dazu einer, der sich über die Play-offs qualifiziert. Aus Topf zwei droht Weltmeister Frankreich, in Topf drei liegt Titelverteidiger Portugal – das wäre eine „Hammer-Gruppe“. Schaffen es die Ungarn über die Play-offs, sind sie in jedem Fall deutscher Gegner. Die Auslosung der Play-offs ist am Freitag, die der Gruppen am 30. November (18.00 Uhr). „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagte Löw und saß zumindest einem kleinen Irrtum auf: „Danach kann man sich endlich mit den Gegnern in der EM-Gruppe beschäftigen.“ Wegen der Play-offs Ende März steht aber ein Kontrahent tatsächlich erst zweieinhalb Monate vor dem Start endgültig fest.

So sehen die EM-Gruppen bisher aus:

Gruppe A in Rom (Italien) und Baku (Aserbaidschan): Italien, Topf 2, Topf 3, Wales oder Finnland

Gruppe B in St. Petersburg (Russland) und Kopenhagen (Dänemark): Belgien, Russland, Dänemark, Wales oder Finnland

Gruppe C in Amsterdam (Niederlande) und Bukarest (Rumänien): Ukraine, Niederlande, Topf 3, Play-off (Weg A, C oder D)

Gruppe D in London (England) und Glasgow (Schottland): England, Topf 2, Topf 3, Play-off (Weg A, C oder D)

Gruppe E in Bilbao (Spanien) und Dublin (Irland): Spanien, Topf 2, Topf 3, Play-off (Weg B)

Gruppe F in München (Deutschland) und Budapest (Ungarn): Deutschland, Topf 2, Topf 3, Play-off (Weg A, C oder D)

Das sind die Töpfe bei der Auslosung am 30. November (gefettete Teams sind schon durch die Vorgaben zur Einteilung automatisch verteilt):

Topf 1: Italien, Belgien, England, Deutschland, Spanien, Ukraine

Topf 2: Frankreich, Schweiz, Kroatien, Polen, Niederlande, Russland

Topf 3: Portugal, Türkei, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien

Topf 4: Wales, Finnland, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C, Sieger Play-off D

Das sind die Play-off-Teams bei der Auslosung am 22. November:

Weg A: Island plus drei Teams

Weg B: Bosnien-Hercegovina, Slowakei, Irland, Nordirland

Weg C: Schottland, Norwegen, Serbien plus ein Team

Weg D: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland

Noch ohne Zuordnung (wird gelost): Bulgarien, Israel, Rumänien, Ungarn (alle entweder Weg A oder Weg C)

Gespielt werden zunächst zwei Halbfinals. Die Spiele ergeben sich aus den Ergebnissen der Nations League. Das beste Team eines Weges trifft auf das schlechteste, das zweitbeste auf das zweitschlechteste. Die Sieger der Halbfinals duellieren sich um das EM-Ticket. Bisher stehen folgende Halbfinals am 26. März fest:

Weg A: Island gegen Bulgarien, Israel, Ungarn oder Rumänien und Bulgarien, Israel, Ungarn oder Rumänien gegen Bulgarien, Israel, Ungarn oder Rumänien

Weg B: Bosnien-Hercegovina gegen Nordirland und Slowakei gegen Irland

Weg C: Schottland gegen Bulgarien, Israel, Ungarn oder Rumänien und Norwegen gegen Serbien

Weg D: Weißrussland gegen Georgien und Nordmazedonien gegen Kosovo

Die Finalspiele finden am 30. März statt. Die vier Sieger eines jeden Weges dürfen zur EM. Da nur vier Ko-Gastgeber in den Play-offs vertreten sind, können alle Auslosungsmodalitäten am 30. November in Bukarest vorgenommen werden. Die Play-off-Sieger werden dabei als Platzhalter den Gruppen zugeordnet. Die zunächst geplante weitere Auslosung nach den Play-offs am 1. April kann entfallen.

Sollten Ungarn, Schottland oder Rumänien ihre Play-off-Gruppen gewinnen, würden sie automatisch ihren Ko-Gastgebern Deutschland (Ungarn in Gruppe F mit Spielort München), England (Schottland in Gruppe D mit Spielort Glasgow) und Niederlande (Rumänien in Gruppe C mit Spielort Bukarest) zugeteilt werden.