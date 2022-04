Großer Umsatzrückgang : Die prekäre finanzielle Situation der Eintracht

In der Europa League hat die Eintracht bisher Prämien in Höhe von gut zehn Millionen Euro eingespielt. Das Geld brauchen die Frankfurter auch, denn das Eigenkapitalpolster ist deutlich geschrumpft.

Wenn das Spiel der Eintracht gegen den FC Barcelona an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) angepfiffen wird, werden die wenigsten Eintracht-Fans an das große Geld denken. Und doch hat die Partie für den hessischen Klub nicht nur sportlichen Wert, sondern auch eine hohe wirtschaftliche Relevanz. Denn bislang hat die Eintracht vom europäischen Fußballverband UEFA für den Einzug ins Viertelfinale der Europa League Prämien in Höhe von gut zehn Millionen Euro eingespielt, ein Sieg gegen den 26-maligen spanischen Meister würde weitere 2,8 Millionen Euro in die Kasse spülen – die Zuschauereinnahmen aus dem ausverkauften Heimspiel sind hier noch nicht eingerechnet.

Für den Einzug ins Finale erhielte die Eintracht garantiert weitere 4,6 Millionen Euro, aus denen bei einem Sieg sogar 8,6 Millionen Euro würden – und die Qualifikation für die deutlich lukrativere Champions League, bei der allein die Startprämie zuletzt 15 Millionen Euro betrug, käme obendrauf.