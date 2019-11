1:2 bei Standard Lüttich : Drama für Frankfurt in letzter Minute

Was für eine ärgerliche Niederlage! Die Eintracht kämpft sich in Lüttich ins Spiel zurück und hat in der Nachspielzeit die große Chance zum Sieg. Die nutzt sie nicht – und wird im Gegenzug auf bittere Weise bestraft.

Die Entscheidung ist vertagt. Weil sich die Frankfurter Eintracht am Donnerstagabend bei Standard Lüttich 1:2 geschlagen geben musste, ist es wieder schwieriger geworden, die K.o.-Phase in der Europa League zu erreichen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen beim FC Arsenal in London sowie zum Abschluss der Gruppenphase zu Hause gegen Vitoria Guimaraes muss sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter strecken, um europäisch zu überwintern. „Ich ärgere mich selten über ein Spiel so wie heute. Das 1:1 oder ein Sieg hätte uns natürlich gut getan“, sagte Hütter.

Europa League Liveticker

In Lüttich, das durch Zinho Vanheusden in Führung gegangen war (56. Minute), erzielte Filip Kostic mit einem schönen Freistoßtor den 1:1-Ausgleichstreffer (65.). Der Vorsprung von drei Punkten vor Standard, gegen das sich die Eintracht vor zwei Wochen im Hinspiel in Frankfurt 2:1 durchgesetzt hatte, schien lange Zeit gewahrt. Doch in der letzten Minute der vierminütigen Nachspielzeit schlug Standard noch einmal zu. Der eingewechselte Maxime Lestienne versetzte der Eintracht mit seinem Tor zum 2:1 den K.o.

Kurz zuvor war Kostic alleine auf das Tor von Lüttich zugerannt, verzog den Ball jedoch völlig und verpasste den vermeintlichen Siegtreffer. „Das ist sehr bitter. Wir haben eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Wir hatten die Riesenchance zum 2:1, aber es hilft alles nichts. Es ist nun alles offen. Wir haben jetzt ein schweres Spiel in London. Wir müssen mindestens vier Punkte holen, um weiterzukommen“, sagte Frankfurts Sebastian Rode bei DAZN.

Um für das „absolute Schlüsselspiel“ (Hütter) in Lüttich gewappnet zu sein, entschied sich Hütter nur zu marginalen Personaländerungen. Anders als noch beim 5:1-Spektakel gegen die Bayern, brachte der Eintracht-Coach für das zweite europäische Kräftemessen gegen Lüttich mit Makoto Hasebe und André Silva zwei Spieler zum Einsatz, die zuletzt im Bundesliga-Alltag nicht für die Startelf nominiert worden waren. Hasebe, der seit Monaten überragende Libero, sollte im Duell mit den heimstarken Belgiern mit strategischem Weitblick die Eintracht-Defensive anleiten. Silva fand sich diesmal sofort an der Seite seines stürmischen Landsmanns Goncalo Paciencia wieder. Evan Ndicka und Bas Dost, gegen die Bayern noch erste Wahl, schauten sich das Treiben im Lütticher Stadion Maurice Dufrasne zunächst von der Bank aus an.

Der Portugiese Silva wieder in der Startelf: Diese Entscheidung hatte sich schon am Vorabend angedeutet, denn Hütter sagte: „Ich habe ihn gegen Bayern eingewechselt, weil ich das Gefühl hatte, dass er noch etwas bewegen kann und er gallig war. Ich bin froh, dass er zurück ist.“ Zurück im Team nach ausgestandenen Achillessehnenproblemen – und gegen Standard in der Stammelf. Eine gute Wahl, denn als das vierte Europa-League-Gruppenspiel begann, war es Silva, der zügig die Initiative ergriff und auf sich aufmerksam machte. Silva war es auch, der den ersten Schuss des Abends abgab. In der zehnten Minute versuchte er es von jenseits der Strafraumgrenze aus, doch Standard-Keeper Arnaud Bodart hatte keine Probleme, den Ball zu parieren.

Mehr zum Thema 1/

Von den Belgiern, die unbedingt gewinnen mussten, war erstaunlicherweise lange nichts zu sehen. Keine zwingenden Aktionen, kein intensives Pressing: Die Eintracht konnte zunächst sicher sein, dass ihnen die Lütticher in dieser Verfassung keine Bedrohung sein würden. Erst in der 33. Minute tauchte Standard vor dem Frankfurter Tor. Frederik Rönnow hatte jedoch keine Mühe, den Schuss von Gojko Cimirot zur Ecke abzuwehren. Im direkten Gegenzug waren es dann wieder die Frankfurter, die auf den Führungstreffer drängten – und sie hatten Pech.

Nachdem Djibril Sow innerhalb des Strafraums flankte und als Abnehmer Silva fand, schien das 1:0 nur eine Frage von Sekunden zu sein. Doch der Kopfball des Portugiesen landete am rechten Pfosten. Es war die herausragendste Szene einer ersten Halbzeit, in der der Schweizer Sow nach einem Foulspiel an Samuel Bastien Gelb sah, der daraus resultierende Freistoß von Selim Amallah aber folgenlos blieb (37.). Auch als Standard kurz vor der Pause vor dem Tor von Rönnow auftauchte (43.), ließ sich die Frankfurter Abwehr nicht überwinden. Und dann kam ihnen auch das Glück zu Hilfe, als Duje Cop im Liegen den Ball nur knapp am linken Pfosten vorbeischoss (45.).

Nach dem Seitenwechsel bot sich den lediglich 18.500 Zuschauern in dem 30.000-Mann-Stadion ein anderes Bild. Die Belgier forcierten ihr Angriffsspiel und setzten die Eintracht nun mehr unter Druck. In der 53. Minute versuchte es Vanheusden mit einem Flachschuss aus 20 Metern, fand aber seinen Meister im sicher haltenden Rönnow. Was zudem passierte: Die stimmungsvollen Standard-Fans wurden zunehmend lauter – und in der 56. Minute lagen sie sich in den Armen, denn nach einer Ecke von Amallah hatte Vanheusden aus kurzer Distanz mit dem Kopf zugeschlagen und Lüttich 1:0 in Führung gebracht. Die Partie wurde jetzt besser, attraktiver und spannender. Und auch die Eintracht suchte ihr Glück in der Offensive.

In der 59. Minute versprang dem freistehenden Paciencia aber der Flankenball von Kostic, und zwei Minuten später versuchte es der Serbe selbst, konnte sich mit seinem Solo aber nicht gegen Bodart durchsetzen. Es bedurfte erst einer Standardsituation, um Standard entscheidend zu treffen. Als der mittlerweile für Silva in die Partie gekommene Daichi Kamada unmittelbar vor der Strafraumgrenze gefoult wurde, war Kostic so frei, unbedrängt flach, hart und präzise zum 1:1 einzuschießen (65.). Ein wichtiges, ein verdientes Tor für die Eintracht, die das Unentschieden gegen stürmische Belgier scheinbar sicher über die Zeit bringen sollte. Bis zur 94. Minute, bis zur Szene, als Lestienne nach Kostics vergebener Großchance zuschlug und das 2:1 für Lüttich erzielte.