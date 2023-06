Es war ein ungleiches Duell. Die Kräfteverhältnisse auf den Rängen, die sich in der Lautstärke spiegelten, mit der die beiden Teams bei ihrem Kampf um den goldenen Pokal angefeuert wurden, ließen von dem Moment an, als sich die Tore zu den Tribünen öffneten und stetig füllten, einen deutlichen Vorteil für die Frankfurter Seite erkennen. Eigentlich hätten sie sich nur in der Ostkurve aufhalten sollen, doch sie verteilten sich weit darüber hinaus. Aus allen Ecken und Enden des ausverkauften Berliner Olympiastadions gab der Eintracht-Anhang fortwährend bei diesem Finale den Ton an. In der Hoffnung, so von außen einen Teil dazu beitragen zu können, dass es mit dem sechsten Pokalsieg der Klubhistorie etwas werden würde. Daraus wurde jedoch nichts: Die Hessen unterlagen am Samstagabend 0:2 (0:0) gegen RB Leipzig. Die „Roten Bullen“ verteidigten damit den Titel erfolgreich.

„Momentan ist man ein Stück überwältigt“, sagte Sportdirektor Max Eberl anschließend bei Sky: „Ich bin einer, der eher still feiert, aber ich genieße es sehr. Ich lasse mich treiben heute Nacht.“ Ein Sonderlob für Torschütze und Vorbereiter Christopher Nkunku wollte Eberl aber nicht aussprechen: „Am Ende entscheidet immer einer, der die Tore macht. Aber die ganze Mannschaft hat hart gearbeitet.“ Auf die Frage, ob der französische Nationalspieler im Sommer wie erwartet zum FC Chelsea wechselt, antwortete der Manager schmunzelnd: „Es könnte sein.“

Frankfurts Sebastian Rode war dagegen sichtlich geknickt: „In so einem Finale entscheiden Kleinigkeiten und auch etwas Glück.“ Die Enttäuschung bei Eintracht-Trainer Oliver Glasner hielt sich in Grenzen: „Wenn wir mit Leipzig auf Augenhöhe agieren können, ist das eine Auszeichnung für meine Mannschaft. Deswegen überwiegt der Stolz.“ Er werde gemeinsam mit seinem Team „heute richtig die Sau rauslassen“ und „bis Montag durchfeiern, das habe ich mir vorgenommen, weil die letzten Wochen und Monate schon sehr anstrengend waren.“ Anschließend wolle er sich in den Urlaub verabschieden. „Wenn ich irgendwo wieder auftauche, werde ich mich melden.“ Bezüglich seiner persönlichen Zukunft sei er „sehr entspannt“, bekräftigte der 48-Jährige: „Es wird schon das Richtige kommen. Und wenn nicht, ist es wieder mal Zeit, mein Handicap beim Golf zu verbessern.“

Etwa 40.000 Eintracht-Fans in Berlin

Rund 40.000 Fans der Hessen mögen es in Berlin gewesen sein und damit gut doppelt so viele, wie dem Klub laut offiziellem Kontingent des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das 74.000 Zuschauer fassende Rund zustand. Insgesamt hatten 184.000 Ticket-Anfragen vorgelegen, teilte der Verband mit, was einen neuen Rekord für diese Veranstaltung bedeutete. Dass sie Mittel und Wege finden, um an Eintrittskarten zu gelangen, ist von den Gefolgsleuten der Eintracht durch viele Gelegenheiten mittlerweile hinlänglich dokumentiert, und für den Trip in die Hauptstadt war ein spezieller Dresscode ausgegeben worden: In dunklen Shirts und Trikots sollten alle erscheinen – auf dass die Leipziger im wahrsten Sinne des Worts Schwarz sehen.

Dass der Plan nicht aufging, lag an der aufmerksamen Art und Weise, wie die Leipziger ihr Terrain gegen Eindringlinge verteidigten. Phasenweise herrschte jedenfalls Frankfurter Heimspielatmosphäre, und der Zuspruch, der ihnen von den Besucherplätzen zuteilwurde, stärkte das Selbstvertrauen der Elf von Trainer Oliver Glasner, die sich sogleich aktiv ans Werk machte. Die Sachsen begegneten den fordernden Rahmenbedingungen und dem Eifer des Gegners allerdings mit der Coolness einer Mannschaft, die weiß, dass sie über besondere Stärken verfügt.