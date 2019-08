5:3 in Mannheim : Die Eintracht verhindert ein Waldhof-Wunder

Retter in der Not: Ante Rebic erzielt einen späten Hattrick. Bild: EPA

Sie haben sich Zurückhaltung aufgelegt. Über konkrete Saisonziele, so der Codex, dem sich Trainer und Spieler der Eintracht verpflichtet fühlen, mochten sie vorab nicht sprechen. Nur in einem Fall wich das Frankfurter Team zuletzt von seiner defensiven Kommunikationstaktik ab: Im DFB-Pokal, da bezogen alle Mann durchaus vernehmbar Stellung, wollten sie unbedingt mehr erreichen als im Vorjahr. Mit dem Happy End im Duell mit dem SV Waldhof Mannheim, zum Auftakt in die neue Runde des Wettbewerbs, setzten sie dieses Vorhaben in die Tat um. Der Gegner, unlängst in die Dritte Liga aufgestiegen, erwies sich für den Bundesligaklub als hartnäckiger Widersacher, musste sich beim 3:5 aber geschlagen geben. Matchwinner der Hessen war Ante Rebic, der mit einem Hattrick in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte.

DFB-Pokal Liveticker ANZEIGE

2018 waren die Frankfurter als Titelverteidiger gleich zu Beginn beim viertklassigen SSV Ulm ausgeschieden. Ein Fehlschlag, der Adi Hütters Anfangsphase als Coach in Frankfurt belastete.

Mannheim startet furios

Auch am Sonntag sah es zu Beginn alles andere als vielversprechend aus, was seine Leute fabrizierten. Kevin Trapp, der fünf Tage nach seiner Verpflichtung zwischen den Pfosten stand, wurde nach 180 Sekunden von seinen Mitspielern das erste Mal im Stich gelassen. Dominik Kohr verlor im defensiven Mittelfeld den Überblick und die Kontrolle über die Kugel, die bei Gian-Luca Korte landete. Der Mannheimer scheiterte mit einem wuchtigen Schuss an Trapp, doch beim Abpraller war auch der Keeper chancenlos: Valmir Sulejmani traf aus kurzer Distanz zur Führung der Waldhöfer. Sein zweites Tor, das Sulejmani in der elften Minute nachlegte, nachdem er zuvor Martin Hinteregger genarrt hatte, nährte die Mannheimer Hoffnung auf eine Überraschung.

Mit der ersten Gelegenheit, die sich die Eintracht sehenswert erarbeitete, stellte sie durch Daichi Kamada den Anschluss her (21.). Ein Distanzschuss von Filip Kostic sorgte noch vor der Pause für das 2:2 (45.). Mit der Hereinahme des aus England engagierten Weltmeisters Erik Durm versuchte Hütter in der zweiten Halbzeit mehr Offensivakzente zu setzen, um den aufmüpfigen Außenseiter in die Schranken zu weisen. Das klappte erst mit Verzögerung, weil eine Handvoll Möglichkeit ungenutzt blieb, und Waldhof durch Jan Hendrick Marx zum 3:2 kam (72.). Rebic hielt mit dem abermaligen Ausgleich die Spannung hoch (76.), brachte die Frankfurter danach erstmals in Führung (82.) und der Kroate und setzte auf eigene Faust auch den Schlusspunkt (89.), der das Weiterkommen sicherte.