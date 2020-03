Eintracht 0:3 gegen Basel : „Fußball macht so keinen Spaß“

Adi Hütter war bedient. So hatte sich der Trainer von Eintracht Frankfurt den Abend nicht vorgestellt. Dass wegen der Ausbreitung des Coronavirus' keine Zuschauer in der Arena sein würden, darauf hatte sich Hütter mit seinen Spielern nach der Entscheidung der Behörden einstellen können. Dass es aber auch sportlich so schiefging, das hatte sich der Österreicher nicht in seinem schlimmsten Albtraum vorstellen können. Der FC Basel gewann das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League 3:0. Samuele Campo (27. Minute), Kevin Bua (73.) und Fabian Frei (85.) erzielten die Treffer, die Hütter schockten.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. F.A.Z.

„Ich habe den Abend als wenig positiv erlebt“, sagte Hütter. „Das Ergebnis ist erschreckend, damit hätte ich nie gerechnet. Wir sind einen langen Weg gegangen und müssen dann vor leeren Rängen spielen. Fußball macht so keinen Spaß.“ Abgesehen von wenigen Personen wie Journalisten und den Mitarbeitern der Klubs waren keine Zuschauer zugelassen in einem Stadion, das für seine besondere Atmosphäre im Europapokal bekannt ist. „Die Fans sind immer unser zwölfter Mann und haben uns gefehlt. Zuhause zeigen wir normal ein anderes Gesicht“, sagte Hütter.

Der Österreicher erinnerte daran, dass es seine Mannschaft einst beim Geisterspiel in Marseille zu Beginn der vergangenen Saison, als Fans wegen Vergehen der Franzosen ausgeschlossen waren, „richtig gut gemacht“ hatte. Seinerzeit siegte die Eintracht 2:1 und legte den Grundstein für eine grandiose Saison, die erst im Halbfinale beim FC Chelsea endete. Dass es in diesem Jahr wieder so weit geht, ist äußerst unwahrscheinlich. Zum einen verheißt das Ergebnis nichts Gutes vor dem Rückspiel, das am nächsten Donnerstag auch in Frankfurt stattfinden soll. Wegen der Pandemie, die die Welt derzeit im Griff hat, verboten die Schweizer Behörden eine Austragung in Basel.

Ob diese zweite Partie überhaupt angepfiffen wird, ist ebenfalls unsicher. Weltweit wurden schon viele Sportveranstaltungen abgesagt oder verschoben auf eine Zeit, in der die Auswirkungen des Coronavirus unter Kontrolle sind. Möglicherweise wird also auch die Europäische Fußball Union Uefa die Europa League schon bald unterbrechen oder ganz beenden. Für Dienstag ist ein Treffen der Interessenvertreter im europäischen Fußball anberaumt. „Die Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Die Gefahr sich anzustecken ist immer da“, sagte auch Hütter. Die Ungewissheit macht etwa Sebastian Rode zu schaffen: „Für mich ist entscheidend, dass eine Entscheidung getroffen wird und Klarheit herrscht wann gespielt wird und wann nicht.“ Diese Worte sprach der Spieler im klubeigenen Eintracht-TV Gespräche mit Journalisten wie sonst üblich in der sogenannten „Mixed Zone“ in den Katakomben des Stadions wurden am Donnerstag als präventive Maßnahme untersagt.

Am Donnerstagabend wurde gespielt, aber nicht gut – zumindest vonseiten der Eintracht. Auch wenn es die Beteiligten ein wenig anders sahen. „Die ersten 20 Minuten haben wir gut gespielt, waren aber nicht gefährlich. Hinten raus waren wir zu offen, das müssen wir kritisieren", sagte Hütter. Auch Rode wollte nicht alles schlechtreden. „Das Kuriose ist, dass wir gar nicht so schlecht gespielt haben wie es das Ergebnis zeigt", sagte er. Besonders weh taten die beiden Konter zum 0:2 und 0:3. Frankfurt hatte eine kurze Phase, als der Ausgleich in der Luft lag, dann schlugen die Schweizer eiskalt zu. „Es ist total enttäuschend", sagte Torwart Kevin Trapp, der bei beiden Treffern von der Abwehr im Stich gelassen worden war, nachdem er schon einen sehenswerten Freistoß zum 0:1 passieren lassen musste. „Wir waren optisch nicht gut, haben die Gegentore nicht gut verteidigt. Das müssen wir uns vorwerfen lassen. 0:3 ist total bitter." Das sah auch Sportdirektor Bruno Hübner so: „Wir haben viele schlechte Entscheidungen getroffen. Wir sind sehr enttäuscht. Es wird unheimlich schwer im Rückspiel, das ist klar. Für unser Spiel am Sonntag hat uns das heute geholfen, um die richtige Einstellung zu finden und mit dieser seltsamen Atmosphäre klar zu kommen." Mehr zum Thema 1/ Doch es ist ebenso unklar, ob am Sonntag in der Bundesliga gegen Mönchengladbach (15:30 Uhr/ live im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und Sky) überhaupt gespielt wird. Vorgesehen ist bislang eine Partie unter Ausschluss der Zuschauer. Die Borussia hat ebenfalls schon Erfahrung damit, sie gewann das erste Geisterspiel der deutschen Eliteklasse im eigene Stadion am Mittwoch gegen Köln 2:1. „Für Sonntag müssen wir unseren Wettkampfmodus wiederfinden. Sonst wird es gegen eine starke Gladbacher Mannschaft sehr, sehr schwer", sagte Djibril Sow. Auch Trapp will „alles dafür geben, gegen eine Topmannschaft zu gewinnen". Trotz der seltsamen Umstände hatten die Schweizer jede Menge Spaß in Frankfurt. Der FC Basel hatte schon seit einiger Zeit keine Partie mehr bestreiten können; das erwies sich aber nicht als Nachteil. „Wir konnten uns 14 Tage sehr gut auf das Spiel vorbereiten und haben das sehr gut gemacht", sagte Trainer Marcel Koller. „Mit dem Ergebnis war nicht zu rechnen. Für uns war das Geisterspiel ein Vorteil. Wenn hier 50.000 Zuschauer sind, und hier ist immer was los, ist das was ganz anderes. Die Situation ist momentan so und wir müssen das Beste daraus machen."

