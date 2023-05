Unzufrieden: Oliver Glasner und die Eintracht rutschten in der Liga in eine Ergebniskrise Bild: AFP

Nach dem desillusionierenden Ausgang des Spiels gegen den FC Augsburg (1:1) bekam Oliver Glasner zwei Gelegenheiten, seine Sicht auf die Dinge darzulegen, die sich anders als erwartet entwickeln. Dabei gab er ein widersprüchliches Bild ab. Unmittelbar nach Schlusspfiff der Partie war der Trainer der Frankfurter Eintracht niedergeschlagen vor die Mi­krofone getreten. Er sprach von einem Gefühl fehlender Sicherheit und „dass wir Fußball mehr arbeiten, als dass wir Fußball spielen“. Er habe es nicht hinbekommen, „den Jungs Selbstvertrauen und Spielfreude zu geben“.

Auf die Frage, ob er aus der Partie irgendetwas Positives für das an diesem Mittwoch folgende Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) ableiten könne, antwortete er kurzsilbig: „Heute noch nicht viel.“ Dass in solch einer unbefriedigenden Situation naturgemäß auch Diskussionen über die Position des Hauptverantwortlichen beginnen, überraschte ihn nach dreißig Jahren im Geschäft nicht: „Wenn jemand sagt, das kann jemand besser als Oliver Glasner, dann packe ich meine Sachen. Aber da bin ich entspannt und zuversichtlich.“

Keine 48 Stunden und mehrere interne Runden später, in denen intensiv an der Krisen-Kommunikation gearbeitet wurde, klang er dann genau so: gelassen. Er habe „eine tolle Truppe“ beisammen, die „mit sehr ordentlicher Stimmung“ zum Training erschienen sei: „Vielleicht lag es am Pokal-Gen.“ Es stünden noch einige Profis im Kader, die den DFB-Pokalsieg 2018 genossen hätten. „Das prägt sich im Herzen ein. Wenn man das miterlebt hat, macht es einen schon etwas süchtig“, sagte Glasner. Er machte klar, dass es seine Aufgabe sei, für ein gutes Betriebsklima zu sorgen: „Du brauchst eine positive Grundstimmung, um zu gewinnen.“ Kurz gesagt: „Wir wollen nach Berlin.“

Glasner: „Wir sind Trottel“

Die plötzlich wechselnden Tonlagen offenbaren die Anspannung, die derzeit den Coach bewegt. „Vor zwei Wochen musste ich noch Fragen beantworten, warum ich nicht zu Real Madrid oder Chelsea gehe. Am Samstag wurde ich gefragt, ob ich Angst habe, Trainer von Eintracht Frankfurt zu bleiben.“ Für ihn klinge das „aktionistisch und populistisch“. Die Öffentlichkeit wolle „immer wieder irgendwelche Opfer sehen, und dann fordert man das nächste Opfer“, klagte er: „Brot und Spiele. Das ist nicht meine Welt.“

Fakt ist: Der bisherige Verlauf der Rückrunde hat allenthalben im Klub Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt bei dem Österreicher, für den es in den ersten 18 Monaten in Frankfurt nahezu fortwährend aufwärtsging und der die Eintracht zum ersten internationalen Titel seit 40 Jahren führte: Glasner büßte bei seinen Auftritten an Souveränität ein. Nach dem Liga-Duell gegen die Stuttgarter sorgte er so für Aufregung: „Wir sind Trottel“, kommentierte er den verpassten Sieg. Und nach dem 0:2 bei Union nannte er die eigene Abwehr bedingt tauglich: „Das ist eine Frage der Qualität, und ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann.“

Was ihm die Arbeit nicht einfacher macht, ist der Coup in der Europa League, der rund zwölf Monate her ist. Damit wuchs die Erwartungshaltung im Klub weiter, wobei die Breite des Kaders nicht solch eine Zugkraft entfaltete, wie es die Macher im vorigen Sommer glaubten, als sie mit der Verpflichtung Mario Götzes einen Transfercoup landeten und zudem mit Randal Kolo Muani einen Stürmer in ihre Reihen aufnahmen, der seitdem seine Extraklasse so hinlänglich bewiesen hat, dass ihn der Geldadel Europas auf seinen Wunschzettel aufnahm.

Die Breite des Aufgebots lässt jedoch zu wünschen übrig. Defensiv häuften sich nach den Ausfällen von Kristijan Jakic, Hrvoje Smolcic, Philipp Max und Evan Ndicka die Schwierigkeiten. Das freudlose Unentschieden gegen Augsburg nannte Markus Krösche „zu wenig für unsere Ansprüche und die Qualität, die unsere Mannschaft hat“. Der Sportvorstand machte keinen Hehl daraus, dass er zuallererst den Coach in der Pflicht sieht, vorhandene Potentiale konsequenter zu heben. Krösche, der Glasner Ende Februar noch das Angebot einer Vertragsverlängerung über Mitte 2024 hinaus zustellte, forderte, dass die Zeit der „Alibis“ zu Ende sein müsse. Das war auch an die Adresse des Trainers gerichtet. Dessen Replik folgte prompt: „Für mich gibt es Gründe für unsere Phase, die ich aber nicht aufzähle, weil es mir als Ausrede ausgelegt wird.“

Kolo Muani und sonst (fast) nichts

Die Bilanz, die er seit der Winterpause zu verantworten hat, ist bedenklich. In der Rückrunde kamen erst zwölf Punkte zusammen; einzig die Abstiegskandidaten Hoffenheim und Hertha BSC schnitten schlechter ab. Die Offensive ist mit 14 Treffern zur zweitschwächsten der Liga geworden, wobei Kolo Muani die Hälfte im Alleingang beisteuerte. Offensiv ist vieles im System der Frankfurter auf den aktuell angeschlagenen Franzosen zugeschnitten. Sein Mitwirken steht wegen Leistenpro­blemen auch in Stuttgart auf der Kippe. Götze, Daichi Kamada und Rafael Borré, die ihn wechselweise gegen Augsburg als Angriffstrio ersetzten, brachten lediglich einen Torschuss zustande. Lucas Alario, der eigentlich als „Königstransfer“ für den Sturm gedacht war, blieb dagegen einmal mehr selbst als Auswechselspieler unberücksichtigt.

Die Hoffnung, sich über die Tabelle abermals für die Champions League zu qualifizieren, ist bei der Eintracht längst geplatzt. Die Teilnahme an der Europa League oder Conference League ist über das Bundesliga-Klassement nur noch theoretisch zu erreichen. Der Pokal bietet die letzte Chance, dieser Saison im Schlussspurt etwas Positives abzugewinnen: „Es ist toll, dass wir im Halbfinale stehen, aber das ist natürlich zu wenig. Wir werden alle Kräfte mobilisieren, die wir haben“, sagte Glasner. Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen dürfte er mit dieser Ankündigung den wiedererstarkten Schwaben nur bedingt Angst eingeflößt haben.