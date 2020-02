3:1 gegen Leipzig : Eintracht Frankfurt rasiert Leipzig auch im Pokal

Weiter geht’s! Der Frankfurter Eintracht ist das Kunststück gelungen, aus der Außenseiterrolle heraus eines der momentan ambitioniertesten deutschen Fußballteams binnen zehn Tagen zum zweiten Mal zu bezwingen. Durch den 3:1-Sieg über RB Leipzig im Achtelfinale des DFB-Pokals qualifizierten sich die Hessen für die Runde der letzten acht Teams in diesem Wettbewerb. Sie wird am 3. und 4. März ausgetragen.

DFB-Pokal Liveticker ANZEIGE

Für den Klub aus Sachsen war es der nächste Rückschlag seit Beginn der Rückrunde. Schon in der Bundesliga hatten Trainer Julian Nagelsmann und seine Auswahl Ende Januar in Frankfurt den Kürzeren gezogen (0:2), wofür sie sich eigentlich am Dienstag revanchieren wollten. Dieser Plan schlug fehl, weil sie abermals auf eine Mannschaft trafen, die zwar individuell deutlich weniger Klasse vorweisen konnte, aber dafür eine Extraportion Kampfgeist in die Waagschale warf, sich Vorteile erarbeitete und so zu diesem Achtungserfolg kam. Die Tore, die der Eintracht zum Weiterkommen verhalfen, erzielten André Silva per Strafstoß (17. Minute) und Filip Kostic (51. und 90.+5). Für RB traf nur Daniel Olmo (69.). „Das sind die Abende, die wir lieben. Die Jungs haben unheimlich gebissen, wir sind glücklich“, kommentierte Sportvorstand Fredi Bobic den Coup. „Wir haben ein besseres Spiel gemacht als vor zehn Tagen, besonders in der ersten Halbzeit. Das 1:0 hat uns natürlich gut getan“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. „Unser Plan war, dass wir defensiv sehr gut stehen und schnell umschalten. Ich habe eine tolle Leistung unserer Mannschaft gesehen. Ich bin stolz, dass wir unter den letzten Acht stehen und den Vorjahresfinalisten eliminiert haben."

Mit „offenem Visier“, das hatte Adi Hütter angekündigt, werde er die Seinen nicht in diese Auseinandersetzung schicken. Kompaktheit lautet der Schlüsselbegriff, um den sich bei der Eintracht momentan vieles dreht. Zusätzliche Stabilität versprach sich der Coach dabei von der Hereinnahme Makoto Hasebes. Für den Japaner, einer der gewieftesten Kicker im Kader der Eintracht, war seit dem Start in die zweite Saisonhälfte kein Platz, da er Abwehraufgaben am liebsten als moderner Libero zwischen den Innenverteidigern ausfüllt. Die Viererkette, auf die im Winter umgestellt wurde, bietet diese Position nicht, doch Hütter sah in Hasebe gegen die laufstarken Leipziger einen geeigneten Helfer, um im defensiven Mittelfeld als Sechser die Räume eng zu machen.

Silva verwandelt sicher

Der 36-Jährige stand früh im Fokus, als er mit einem Ballverlust RB eine Chance einräumte. Doch Patrik Schick, der davon profitiert hatte, dass Hasebe auf dem rutschigen Rasen den Halt verlor, scheiterte an Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp (10.). Dass die Qualität der Frankfurter Offensivbemühungen vor allem davon abhängt, ob es Kostic gelingt, mit Tempo in Richtung Strafraum vorzustoßen, ist keine neue Erkenntnis, doch die Leipziger, die es nach einer Viertelstunde hätten verhindern können, dass die Power des Serben zum Ziel führt, sahen allesamt schlecht aus. Insbesondere Marcel Halstenberg, der Kostics wuchtige Hereingabe zu klären versuchte und dabei die Hand zu Hilfe nahm. Referee Felix Brych schaute sich nach Hinweis des Videoassistenten die Szene zunächst noch einmal in der Review Area vor der Gegentribüne kurz an, eher er auf Strafstoß für die Eintracht entschied.

André Silva, der den Vorzug vor Gonçalo Paciência erhalten hatte, verlud RB-Schlussmann Yvon Mvogo mit einem aus seiner Sicht plazierten Flachschuss in die rechte Ecke. Es war das vierte Saisontor des Portugiesen, der seit dem 6. Oktober (2:2 gegen Bremen) unter Pech im Abschluss litt. Der frühe Rückstand stachelte den Behauptungswillen der Leipziger an, die fortan die Kontrolle über das Geschehen übernahmen, doch im letzten Drittel vor Eintracht-Torwart Trapp keine zündenden Ideen besaßen; nur ein Kopfball von Schick (26.) hätte gefährlich werden können, wenn das Timing des Tschechen besser geklappt hätte.

Mehr zum Thema 1/

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel demonstrierten die Frankfurter schulbuchmäßig, wie sich aufbauend auf eine massierte Deckung durch rasches Umschaltspiel Vorteile verdienen lassen. Evan Ndicka fing die Kugel ab, leitete sie umgehend weiter auf Sebastian Rode, der mit einem Pass zu Kostic die Aktion zusätzlich beschleunigte. Der Turbo-Dribbler spurtete in der eigenen Hälfte alleine in Richtung Mvogo los und ließ sich auch nicht beirren, als er auf Höhe des Leipziger Sechzehners den Atem von RB-Abräumer Dayot Upamecano spürte. Ganz im Gegenteil: Kostic schloss den Konter raffiniert zum 2:0 ab.

Dass dieser Schlagabtausch danach spannend weiterging, hatte mit dem Anschlusstreffer von Daniel Olmo zu tun, durch den die Darbietung von RB an Mumm gewann. In der Schlussphase brachte Nagelsmann mit dem bis dahin geschonten Timo Werner und Ademola Lookman weitere Stürmer, doch auch ihr Engagement konnte am Ergebnis nichts mehr ändern: Am Dienstag platzte in Frankfurt der erste Leipziger Titeltraum, nachdem die Eintracht zunächst durch Kostic auf 3:1 erhöhte und dann mit ihrem Anhang einen prestigeträchtigen Triumph feierte, dessen Schubkraft weit über den Abend hinausreichen kann.

Für Leipzig geht es nun nach einer weiteren Enttäuschung zum Gipfeltreffen bei Bayern München am Wochenende. „Frankfurt hat sehr gut gekontert, extrem gallig verteidigt und gute Balleroberungen gehabt“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann. „Es hat nicht unbedingt die viel bessere Mannschaft gewonnen, aber im Fußball geht es um Ergebnisse."