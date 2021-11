Eintracht siegt in Piräus : Glasners Wutausbruch und seine Folgen

Die Frankfurter zeigen keine gute Leistung, siegen aber in letzter Minute bei Olympiakos Piräus und kommen vorzeitig in der Europa League weiter. Das späte Tor übertüncht allerdings einige Probleme.

Einem Fußballtrainer sind während eines Spiels Grenzen gesetzt. Es sind die Linien seiner Coaching-Zone. Nur innerhalb dieser darf er sich aufhalten, auch wenn manche in der Begrenzung mehr eine Empfehlung sehen. Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt hielt es bei der Europa-League-Partie seiner Mannschaft bei Olympiakos Piräus in der 68. Minute nicht mehr in seinem Revier. Wieder hatten die Seinen eine vielversprechende Situation durch ein schlampiges Abspiel selbst zunichtegemacht. Der ins Aus geflogene Ball kam auf den Coach zu, der ihn volley wegdrosch. Wild schimpfend war dabei Glasner aus seiner Coaching-Zone gelaufen.

Europa League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Der Österreicher war in seinem Heimatland selbst Profispieler und absolvierte mehr als 500 Partien. Er weiß also, wie er mit der Kugel umzugehen hat. Und er weiß, was solch eine Grenzüberschreitung für Folgen hat. Die Gelbe Karte des Schiedsrichters nahm er billigend in Kauf. Vielmehr ging es ihm offenbar um die Wirkung seines Wutausbruchs, der neben der Verwarnung auch Buhrufe und Pfiffe der griechischen Fans nach sich zog. Aber auch seine Spieler schienen beeindruckt vom Ärger ihres Trainers. Denn normalerweise ist Glasner ein ruhiger Vertreter. Doch die Leistung seiner Spieler konnte ihm schlicht nicht gefallen.

Und tatsächlich verfehlte der Fehltritt seine Wirkung nicht. Die Eintracht straffte sich ein wenig und kam in der Nachspielzeit genau über die Seite, auf der zwanzig Minuten zuvor der folgenreiche Fehlpass unterlief, zu einem erfolgreichen Angriff. Der eingewechselte Jesper Lindstrøm hatte nach einer Balleroberung von Evan N’Dicka freie Bahn und fand mit seiner Hereingabe den ebenfalls ins Spiel gekommenen Jens Petter Hauge, der den Ball elegant am Torwart vorbei zum 2:1-Siegtreffer ins Tor schoss. Zuvor hatte Youssef El-Arabi Piräus in Führung gebracht (12.), Daichi Kamada glich umgehend aus (17.).

„Es fühlt sich toll an“

Die Frankfurter sind durch den dritten Sieg im vierten Spiel in dieser Kampagne der Europa League vorzeitig für die K.o.-Runde im kommenden Jahr qualifiziert. Mit einem weiteren Sieg, etwa in drei Wochen über Royal Antwerpen oder am 9. Dezember bei Fenerbahçe Istanbul, könnten sie Platz eins sichern und direkt ins Achtelfinale einziehen. Der Modus wurde vor dieser Saison angepasst. Der Zweite der Gruppe muss noch ein Duell mit Hin- und Rückspiel in Playoffs überstehen. Im sowieso dichten Kalender im Frühjahr wäre das Überspringen einer Runde eine willkommene Erleichterung.

„Jetzt möchten wir den Gruppensieg einfahren“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Wissen um den Bonus, den es für Platz eins gäbe. „Ich freue mich für die Mannschaft, es war ein Teamerfolg. Gerade nach den schwierigen Tagen ist dieser Sieg sehr wichtig.“ Begeistert war auch der zuvor noch so verärgerte Trainer. „Es fühlt sich toll an“, sagte Glasner. „Wir sind sehr froh, dass wir gegen einen guten Gegner in diesem Hexenkessel gewonnen und unser erstes Ziel – das Überwintern in der Europa League – so früh erreicht haben. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen.“

Mehr zum Thema 1/

Der späte Siegtreffer übermalte jedoch ein paar Schönheitsfehler im Spiel der Eintracht. Denn die Leistung im Georgios-Karaiskakis-Stadion war alles andere als gut. Die Abwehr in der Fünferkette wirkte nicht sicher, hatte aber das Glück, dass Kevin Trapp glänzend reagierte, wie gegen Georgios Masouras per Fußabwehr (36.), oder die Griechen zu schlecht zielten, wie Henry Onyekuru (57.). Im Mittelfeld taten sich immer wieder Lücken auf. Und die Offensive blieb, abgesehen vom Ausgleich durch Kamada und dem Siegtor von Hauge, komplett harmlos. Dazu kam eine Vielzahl von Fehlpässen und Missverständnissen.

Das erste Ziel im Europapokal ist erreicht, doch es bleibt viel Arbeit für Glasner. Denn die Bilanz in der Bundesliga ist schlecht. Von zehn Spielen wurde nur eines gewonnen, immerhin beim FC Bayern. Sechs Unentschieden und drei Niederlagen ergeben neun Punkte und Platz 15. Das ist nicht der Anspruch der Eintracht. Sollte es beim Tabellenletzten Greuther Fürth am Sonntag abermals eine Niederlage geben, wie nach dem Heimsieg über Piräus, als beim anderen Aufsteiger VfL Bochum 0:2 verloren wurde, droht ein dunkler Winter im Bundesliga-Tabellenkeller. Da helfen die Glanzlichter in Europa wenig.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Vor dem Spiel in Fürth stellen sich Personalfragen. In Piräus fiel der wichtige Filip Kostic mit Problemen am Sprunggelenk und an der Achillessehne aus. Wann er zurückkehrt, ist unsicher: „Wir haben ein Mammutprogramm vor uns. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass das Ganze nicht noch schlimmer oder chronisch wird“, sagte Glasner. Ajdin Hrustic plagten Knöchelprobleme, Gonçalo Paciência hat einen lädierten Oberschenkel, Erik Durm fiel mit Magen-Darm-Problemen aus. Abwehrchef Martin Hinteregger erhielt als Vielspieler eine Pause. „Der eine oder andere läuft auf dem letzten Zacken. Jetzt heißt es, vor der Länderspielpause die letzten Kräfte zu mobilisieren und die Euphorie mitzunehmen“, sagte Glasner.

Zur Not auch mit Hilfe eines Wutausbruchs des Trainers. Der wird freiwillig eine Strafe in die Mannschaftskasse zahlen, wie er nach dem Spiel sagte. „Ich habe mitgefiebert, aber das war natürlich nicht in Ordnung“, sagte Glasner und fügte schmunzelnd hinzu: „Ich denke, ich hätte ihn noch besser treffen können. Er ist mir schon etwas abgerutscht.“ Am Morgen danach war die Laune dennoch gut. Die Eintracht trainierte bei milden Temperaturen in Griechenland. „Wir wollen das schöne Wetter hier nutzen, dieses Wohlgefühl, um uns mental wieder vorzubereiten auf das nächste Spiel.“