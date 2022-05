Frankfurter Triumph : Mit Herz in die Königsklasse

Die Europareise der Eintracht hat ein für sie wunderbares Ende genommen. Die Frankfurter gingen auch aus dem 13. Spiel in dieser bemerkenswerten Saison der Europa League ungeschlagen hervor: Mission vollendet! Dem herrlich spannenden Finale in Sevilla drückten sie auf dem Rasen und den Tribünen ihren Stempel auf. Damit erfüllten sich die Hessen einen Traum, der alle im Klub und alle Fans seit Monaten angetrieben hat.

Europa League Liveticker

Sie zwangen zu guter Letzt die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen in die Knie und brachten den Gipfelsturm zum Abschluss, der als Belohnung einen heiß ersehnten Titel bringt und sie in neue Dimensionen aufsteigen lässt. Jetzt darf die Eintracht in der Königsklasse ihr Glück versuchen. Dadurch stößt der Verein auf seinem Eroberungskurs in Gefilde vor, die auch wirtschaftlich neue Möglichkeiten bieten, mit denen sich die Transformation vom Mittelstandsvertreter zum Topteam noch weiter beschleunigen lässt.