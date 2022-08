Eintracht-Sieg im DFB-Pokal : Götze imponiert mit allerhöchster Kunst

Im Fußball gibt es eine Kunst, die viel zu häufig viel zu wenig wertgeschätzt wird. Im Mittelpunkt stehen die Torschützen, die Vorlagengeber, die Torhüter, die spektakuläre Paraden zeigen. Das war am Montagabend beim DFB-Pokalspiel der ersten Runde von Eintracht Frankfurt in Magdeburg nicht anders. Kevin Trapp verhinderte den frühen Ausgleich, indem er einen Elfmeter von Andreas Müller hielt (7. Minute). Und Daichi Kamada (4. und 59.) sowie Jesper Lindström (32.) und Lucas Alario (90.) wurden ebenso bejubelt, weil sie den Ball zum 4:0-Auswärtssieg jeweils ins Tor des Zweitliga-Aufsteigers schossen.

Übersehen wird indes oft das Vorspiel zu den Treffern. Ehe das Spielgerät an der Stelle ist, von der es ins Netz fliegt, sind viele Füße mit von der Partie. Unter Experten wird der sogenannte vorletzte Pass – im fußballerischen Neusprech auch „Pre-Assist“ – sehr geschätzt. Er ebnet den Weg zum Torerfolg, der am Ende im Idealfall ein Leichtes ist. Mario Götze ist einer der Meister dieser unterschätzten Form der Rasenkunst. Wer in Magdeburg ganz genau hinschaute, sah, wie der Weltmeister von 2014 mit kleinen Aktionen immer wieder seine Mitspieler in die Positionen brachte, die für gefährliche Aktionen sorgten.

Vor dem frühen Führungstreffer der Frankfurter bekam Götze den Ball an der Außenlinie noch in der eigenen Hälfte von Filip Kostic, nahm ihn mit dem linken Fuß an und tickte ihn sofort mit rechts die Linie entlang nach vorne. Tick. Tack. Götze hatte den immensen freien Raum erkannt, den die Magdeburger dort preisgaben. Und er wusste trotz der erst kurzen gemeinsamen Zeit um die Schnelligkeit seines neuen Mitspielers Kostic. Der sprintete vorbei an Götze und den Gegnern zum Ball und mit ihm Richtung Grundlinie, schaute kurz hoch und legte ihn in den Rückraum des Strafraums. Kamada kam, schoss und traf.

„Das ist allerhöchste Kunst“

Auf der anderen Spielfeldseite tummelte sich Götze vor dem zweiten Tor. Eine Ablage von Lindström, auch in der eigenen Hälfte nahm er an, hob den Kopf und schickt den flinken Ansgar Knauff tief in die gegnerische Hälfte. Der scheiterte zwar noch am Torhüter, den abprallenden Ball aber schlenzte der nachgerückte Lindström sehenswert ins Tor. Dass Götze nur durch Knauffs vergebene Chance zum Vor-Vorlagengeber wurde, tat für Oliver Glasner wenig zur Sache. „Dieser weiträumige Blick, wenn der Gegner presst und dann die Lösung parat zu haben, das ist allerhöchste Kunst“, sagte der Trainer.

Sportvorstand Markus Krösche und Glasner hatten Götze im Sommer überzeugt, nach Stationen in Dortmund und München und dem Schritt heraus aus dem deutschen Rampenlicht in die Niederlande zur PSV Eindhoven zurück in die Bundesliga zu kommen. Nach schwierigen Jahren seit dem Triumph von Rio 2014, auch verursacht durch eine Stoffwechselstörung, die 2017 öffentlich geworden war, glückte der Neuanfang. Götze, der in der Vorbereitung durch Teilzeiteinsätze an die Höchstbelastung herangeführt worden war, zeigte sich bestens integriert. Glasners Fazit: „Hervorragend, Mario hat sich super bewegt.“

Der Coach des Europa-League-Siegers hatte nicht nur ob des souveränen Weiterkommens seiner Elf Freude. Schließlich galt Magdeburg als kniffliger Gegner. Auch die Fragen nach dem Spiel sorgten für ein Lächeln beim Österreicher. „Ich amüsiere mich ein bisschen, dass mich jeder nach Mario fragt, obwohl Daichi Kamada zwei Tore geschossen hat. Normalerweise wird immer nach dem Torschützen gefragt oder nach dem Torhüter, der einen Elfmeter hält.“ Das zeige, „welchen Stellenwert Mario in Deutschland immer noch genießt. Und er hat das heute eindrucksvoll bewiesen.“

Der so Gelobte revanchierte sich beim Trainer. „Er lässt mir natürlich auch die Freiheiten. Ich glaube, ich kann vielleicht das Puzzleteil in dem System sein. Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft die Saison anzugehen“, sagte Götze, der nach 79 Minuten ausgewechselt worden war, beim TV-Sender Sky. Die Rückkehr ins Heimatland hat er schon nach dem Debüt in einem Pflichtspiel als richtigen Schritt verbucht. „Es war für mich eine gute Entscheidung, es fühlt sich gut an, das Komplettpaket war einfach gut, es fühlt sich für mich richtig an“, sagte der 30-Jährige in der ARD.

Damit das so bleibt, ist allerdings mehr als ein erfolgreiches Spiel in der ersten Runde im DFB-Pokal notwendig. Für die Frankfurter warten nun zwei Höhepunkte, in denen es sich zu beweisen gilt. Am Freitag (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga, bei Sat.1 und Sky) kommt Meister FC Bayern zum Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison, am Mittwoch (21.00 Uhr bei DAZN) danach geht es in Helsinki gegen Champions-League-Sieger Real Madrid um den europäischen Supercup. „Ich freue mich drauf, für mich das erste Heimspiel gegen Bayern, es wird gut“, sagte Götze. Viele werden bei ihm nun genau hinschauen.