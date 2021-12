Eintracht in Europa League : „Es ist ein unglaubliches Gefühl“

Wenn kurz vor Weihnachten in Nyon die nächste Runde im Europapokal ausgelost wird, hatte das bisher immer etwas von Bescherung. Zum Jahresende ist die Vorfreude auf den kommenden Gegner im neuen Jahr groß. Wohl dem, der es ob seiner sportlichen Leistung geschafft hat, sich einen Platz im Topf mit den Kugeln zu sichern. Eintracht Frankfurt wird an diesem Montag (13.00 Uhr) nicht dabei sein. Doch das trübt die Laune beim Bundesligaklub kein bisschen – im Gegenteil. Die Europäische Fußball-Union hat mit der Einführung der Europa Conference League als dritten Wettbewerb auch den Modus geändert.

Die 16 Mannschaften im Achtelfinale der Europa League setzen sich fortan aus den Siegern von acht Playoff-Partien und den acht Ersten der Gruppenphase zusammen. Nach dem 1:1 bei Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend gehört auch die Eintracht dazu und spart sich die Playoff-Ausscheidung im Frühjahr. Wenn am 17. und 24. Februar um acht Tickets gespielt wird, können die Frankfurter sich im Training verbessern und ausruhen. Es ist die Belohnung für eine starke Gruppenphase. In den sechs Duellen mit den Türken, Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen gab es drei Siege und drei Unentschieden.

So darf die Eintracht nun abwarten, wer sich durchsetzt und kommt erst Ende Februar wieder in einen Lostopf. Wäre sie von Piräus, das sein abschließendes Spiel in Antwerpen mit 0:1 verlor, noch überholt worden und als Zweiter eingelaufen, hätte ein Absteiger der Champions League in den Playoffs gewartet. Der FC Barcelona, FC Porto oder der FC Sevilla wären dicke Brocken gewesen, Duelle mit Leipzig und Dortmund wären aufgrund des Reglements nicht möglich gewesen. Erst danach kann es gegen Mannschaften aus dem gleichen Land gehen. Das alles bleibt den Frankfurtern erspart.

Özil 90 Minuten auf der Bank

Entsprechend glücklich war der Eintracht-Tross am Abend nach dem Spiel in Istanbul, das ohne die Unterstützung der eigenen Fans stattfand. Djibril Sow traf zur Führung (29. Minute), Mergim Berisha (42.) glich aus. Mehr passierte nicht. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir im Achtelfinale stehen“, sagte Trainer Oliver Glasner. „Ich bin mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden, ich finde wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt. In der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaft gefühlt einen Nicht-Angriffspakt gehabt. Wir haben das Spiel aber kontrolliert.“ Insgesamt sei es „bisher eine fantastische Europa-League-Saison.“

Ähnlich analysierte Markus Krösche: „Wir sind direkt im Achtelfinale. Wenn uns das jemand vor der Gruppenphase gesagt hätte, hätten wir das sofort unterschrieben. Die Jungs haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit war es für beide Mannschaften schwierig. Aber wir sind natürlich glücklich“, sagte der Sportvorstand der Eintracht. „Wir haben ein sehr schönes Tor gemacht und wenig zugelassen. Wir gehen dann unnötig mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Aber im Großen und Ganzen muss man der Mannschaft ein Kompliment machen.“

Emotionaler war da schon Timothy Chandler: „Es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich dominiert, hätten schon mehr Tore machen können, dann wäre das Spiel einfacher gewesen. Am Ende haben wir Unentschieden gespielt und gehen als Erster durch die Gruppe. Das ist das Wichtigste“, sagte er. „Wir hatten Top-Mannschaften. Mit Piräus und Fenerbahce waren Champions-League-Anwärter dabei. Wir sind ungeschlagen durchgegangen, als Erster und ich denke auch verdient, weil wir super Spiele gemacht haben.“ Gonçalo Paciência fehlt im Achtelfinal-Hinspiel gelbgesperrt, war aber dennoch glücklich: „Wir waren die beste Mannschaft in der Gruppe.“

Das galt auch für die Partie am Donnerstag im mit 15.000 Fans schwach besetzten Şükrü-Saracoğlu-Stadion. Gerade in der ersten Hälfte dominierten die Frankfurter ihren Gegner, für den schon vorher klar war, dass es keine Chance aufs Weiterkommen mehr gibt. Der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil wurde daher gar nicht eingesetzt. Viel Spaß hätte er wohl eh nicht gehabt, da vor allem die Eintracht nach vorne spielte. Sie kam zu einigen guten Chancen, nutzte aber nur eine, als Sow, der schon in der Bundesliga gegen Union Berlin getroffen hatte, im Strafraum überlegt einschob.

Dass das nicht zum Sieg reichte, konnten die Frankfurter verschmerzen. Noch auf dem Rasen wurde ein gemeinsames Foto gemacht, um den erfolgreichen europäischen Abschluss 2021 für die Nachwelt festzuhalten. Bis Weihnachten warten noch drei Bundesliga-Aufgaben, daheim gegen Leverkusen am Sonntag, am Mittwoch in Mönchengladbach, ehe Mainz am 18. Dezember in die Frankfurter Arena kommt. In der Europa League geht es erst am 10. März weiter. Zunächst steht eine Auswärtsaufgabe an, entschieden wird diese Runde eine Woche später in Frankfurt. Dann könnten auch große Namen wie Barcelona oder Sevilla warten. Die Vorfreude ist groß.