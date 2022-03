Europa League gegen Betis : Die Eintracht und der Traum vom großen Wurf

Kurs halten, klare Kante zeigen. Für Oliver Glasner gibt es keinen Grund, von der grundsätzlichen Marschroute abzuweichen. Und schon gar nicht, wenn wieder eine dieser magischen Europapokalnächte erwartet wird. „Wir wollen auch das Rückspiel gewinnen“, sagte der Eintracht-Trainer einen Tag vor dem Wiedersehen mit Real Betis aus Sevilla.

Achtelfinale. Rückspiel in der Europa League. Für die Eintracht soll es der große Wurf werden. Kevin Trapp weiß: „Wir sind sehr schwer zu bespielen.“ Schon im Hinspiel, das die Eintracht nach einer starken Leistung 2:1 für sich entschieden hatte, präsentierten sich der Frankfurter Torhüter und seine Mitspieler in einer prächtigen Verfassung. Gut für die Eintracht: Das letzte ärztliche Bulletin, von dem Trainer Glasner am Mittwoch berichtete, sieht positiv aus.

Danach steht einem weiteren Einsatz von Jesper Lindström gegen die Spanier nichts im Wege. Im Bundesliga-Kerngeschäft hatte sich der Däne am Sonntag gegen den VfL Bochum eine Bänderdehnung zugezogen. Doch weil die medizinische Abteilung der Eintracht augenscheinlich „tolle Arbeit“ geleistet habe, wie Glasner lobte, könne der flinke Lindström wieder und weiter wirbeln.

Ob er es auch wirklich tut, hängt ein bisschen auch davon ab, in welcher Verfassung sich die Andalusier befinden. Schon im Hinspiel hatten sie mehr Ballbesitz. Doch das hat nichts zu bedeuten. Es ist nicht der Ballbesitz, der für das Toreschießen verantwortlich ist. Es ist die grundsätzliche Qualität der Mannschaft, die entscheidet. Harmonieren Abwehr, Mittelfeld und Angriff? Beteiligen sich die Offensivspieler als erste Verteidiger mit großer Wucht und Leidenschaft auch an der Defensivarbeit?

„Das trainieren wir nicht"

Trapp hat keinen Zweifel daran. Mit ruhiger Stimme, wohl überlegt, pries der Frankfurter Torsteher das Plus des Teams. „Wir haben eine charakterstarke Mannschaft. Rafael Borré läuft unglaublich viel. Er hat eine besondere Qualität, wie er Bälle vom Gegner klauen und sie abschirmen kann“, sagte Trapp über den stürmisch ausgerichteten Kolumbianer. „Jeder Spieler, der hier zur Eintracht kommt, kann der Mannschaft weiterhelfen.“

Es ist die Summe der Einzeltitel, die den Erfolg ausmacht. Dass einer wie Daichi Kamada rechtzeitig wieder in Form gekommen ist, passt zur derzeitigen Lage der Eintracht. Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie soll es auch für Erfolg Nummer vier reichen – und wenn es sein muss, auch im finalen Elfmeterschießen. „Das trainieren wir aber nicht“, sagte Glasner.

Der Trainer setzt darauf, dass an diesem Donnerstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und bei RTL) die Form seiner Mannschaft hält, Kamada überraschende Pässe spielt und vielleicht auch wieder ein Tor erzielt, die Dreierabwehrkette ein festes Bollwerk bildet und Antreiber Djibril Sow wie zuletzt auch der umsichtige Ballverteiler mit dem Blick für das große Ganze ist.

Ärgerlich aus Eintracht-Sicht nur, dass lediglich 25.000 Zuschauer zugelassen sind. „Es ist so, wie es ist“, sagte Glasner. „Es ist abgehakt.“ Sein „schöner Gruß ans Ministeramt“, den er noch am Sonntag nach dem 2:1-Sieg gegen Bochum verbal auf die Reise geschickt hatte, blieb ungehört. „Es gibt kein Rumgejammer“, sagte der Eintracht-Coach, der sich vielmehr an die große Unterstützung der nach Sevilla mitgereisten Fans erinnerte. Den Zu­schauern, die an diesem Donnerstag in die Arena kommen, wolle er einen „schönen Europa-League-Abend“ bieten.

Trapp berichtete zur Einstimmung auf das Wiedersehen mit Betis und die große Chance, dank des 2:1-Hinspielsiegs wirklich ins Viertelfinale einzuziehen, von Gesprächen in der Kabine. „Wir haben sehr oft von den vergangenen Europapokalreisen gesprochen“, sagte der Keeper. Besondere Erinnerungen verbinden die Frankfurter Fußballprofis dabei mit ihrer Halbfinalteilnahme gegen Chelsea. „Der Ehrgeiz“, es wieder zu schaffen, „ist da. Das spürt man in der Mannschaft.“

Glasner hat in der Vorwoche in Sevilla hautnah erlebt, wie sich Europa League anfühlt. „Ich finde es beeindruckend, wenn wir die Fans und die Stadt emotional berühren können“, sagte der österreichische Fußballlehrer. „Wir wollen ihnen eine Freude bereiten.“ Und sich selbst auch. Glasner und die Eintracht müssen dafür einfach nur Kurs – und Betis auf Distanz halten. Trapp ist sicher: „Ich bin überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“