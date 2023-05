Als Jürgen Klinsmann vor fast dreißig Jahren zu den Tottenham Hotspur wechselte, brach in England nicht gerade Begeisterung aus. Der blonde Deutsche war bekannt dafür, dass er im Strafraum manchmal schon bei minimalen Berührungen theatralisch zu Boden fiel und so einen Strafstoß herausholen wollte. Das kam auf der Insel nicht gut an, als Klinsmann dort ankam. In England nennen sie solche Spieler „Diver“, Taucher. Der Stürmer begegnete der Ablehnung mit Humor. Bei seiner Vorstellung fragte er die Journalisten lachend, ob es denn eigentlich auch in London Tauchschulen gebe.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Doch Klinsmann brauchte gar kein Wasser, um abzutauchen. Als er erstmals für Tottenham traf, warf er sich bäuchlings auf den Rasen und rutschte den jubelnden Fans entgegen. Es wurde sein Markenzeichen. Und da Klinsmann oft traf, hatte er die Herzen der Engländer ob seines humorvollen Umgangs mit seinem Makel schnell gewonnen. Das gilt auch für Oliver Glasner bei den Frankfurter Fans. Seit der Traumreise über den Kontinent in der vergangenen Saison, die mit dem Sieg in der Europa League endete, hat der Trainer einen festen Platz im Herzen von Europa.

Als die Frankfurter vor gut einem Jahr auf der Europareise eine Party in Barcelona feierten, schlitterte Glasner erstmals über den Rasen, seinerzeit durch ein Spalier seiner Spieler vor der Fankurve. Damals riss eine Naht an seiner Hose. Beim Europapokal-Triumph von Sevilla verhinderte der ausgetrocknete Rasen eine lange Rutschpartie. Nun aber, am Mittwochabend in Stuttgart, klappte es wieder. Glasner nahm Anlauf und rutschte den jubelnden Fans entgegen. Die Hose hielt, nur das weiße Shirt, das der Österreicher sich kurz zuvor übergestreift hatte, bekam am Bauch deutlich sichtbare Rasenflecken.

„Diver gehört einfach dazu“

Bis zum 3. Juni dürften die nach einem Waschgang wieder verschwunden sein, wenn das Motto, das aufgedruckt war, wahr wird: „Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen“. Denn dort stehen die Frankfurt mal wieder. Nach dem dramatischen 3:2-Sieg im Halbfinale beim VfB Stuttgart zog die Elf von Glasner seit dem DFB-Pokalsieg 2018 erstmals wieder ins Endspiel ein. Gegner in einem Monat ist im Berliner Olympiastadion Leipzig. Das musste gefeiert werden. „Der Diver gehört bei unseren großartigen Triumphen einfach dazu“, sagte Glasner beim TV-Sender Sky zu seiner Rutscheinlage.

Dass er eine Klinsmann-Kopie ausgerechnet in Stuttgart, wo der Urheber dieses Jubels seine Karriere begann, zeigte, war nur eine der vielen Geschichten eines Fußballabends, der begeisterte, auch wenn alle, die es mit dem VfB hielten, am Ende enttäuscht waren. Ein atemloses Spiel mit fünf Toren und eine Schlussszene, die die Spannung auf die Spitze trieb, waren geboten. Denn auf den Stuttgarter Treffer von Tiago Tomás (19. Minute) folgte erst die Frankfurter Wende durch Evan N’Dicka (51.), Daichi Kamada (55.) und Randal Kolo Muani (Elfmeter, 77.), ehe Enzo Millot (83.) verkürzte.

Tief in der Nachspielzeit ging ein Schrei durchs Stuttgarter Stadion. Es war kein Schrei des Schreckens, eher einer der Hoffnung auf einen Elfmeter. Denn der Ball war dem Frankfurter Aurélio Buta an den Arm geflogen – und das im Strafraum. Das hatten viele gesehen, auch Schiedsrichter Daniel Schlager. Die Frage, die aber nicht nur er sich stellte: War es ein strafbares Handspiel? Kurz vor der Berührung Butas hatte VfB-Stürmer Serhou Guirassy die Richtung des Balls noch leicht verändert. All das sah Schlager nun nochmal auf dem Bildschirm mit dem Videoassistenten im Ohr, während alle auf seine Entscheidung warteten.