Auf nach Berlin! Erst in die Frankfurter Botschaft, dann ins Olympiastadion. Anfang Juni, wenn sich der Eintracht-Tross auf den Weg in die Hauptstadt macht, wird es wie zuletzt 2018 zur Einstimmung die große Zusammenkunft der großen Eintracht-Familie in der schon traditionell für spezielle Anlässe geöffneten Frankfurter Botschaft geben. Zuletzt gab es das Stelldichein mit Freunden und Bekannten aus Politik, Wirtschaft und Kultur in Lissabon am Vorabend des entscheidenden Königsklassen-Gruppenspiels bei Sporting. Das Ende ist bekannt. Die Eintracht siegte in Portugal und schaffte den Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Am Mittwoch ist der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres der Einzug in ein Finale geglückt. Und Glasner und all die anderen waren stolz wie Bolle. 2018 waren einige von ihnen schon einmal bei einem DFB-Pokalfinale in Berlin dabei, als der Außenseiter Eintracht den Favoriten Bayern München 3:1 besiegte. „Wir haben Grenzen verschoben“, sagte der Eintracht-Trainer in Stuttgart. Er spielte darauf an, dass es ihm und seiner Mannschaft schon im Vorjahr geglückt war, auf ungleich höherer Ebene in ein Endspiel einzuziehen. Die magische Nacht von Sevilla – sie wird immer unvergessen bleiben. Seit dem 3. Mai, seit dem 3:2-Halbfinalsieg beim VfB Stuttgart, steht fest: Die Eintracht ist schon wieder im DFB-Pokalfinale. „Ich bin sehr erleichtert und wahnsinnig stolz“, sagte Glasner.