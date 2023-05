Der Druck auf Oliver Glasner wächst. Doch der Eintracht-Trainer bleibt optimistisch. Er will über das Pokal-Halbfinale in Stuttgart zurück auf den Frankfurter Römer.

In seiner Freizeit ist Oliver Glasner viel in Frankfurt unterwegs. Der Eintracht-Trainer begibt sich gerne unter Menschen, besucht Restaurants und Cafés. Am Sonntag spazierte der 48-Jährige mit seiner Familie über den Römer – und schaute nach oben zum Rathausbalkon. Sofort kamen bei ihm die Erinnerungen hoch: „Es wäre schon toll, wenn wir hier wieder stehen. Dieses Gefühl ist etwas Einzigartiges“, dachte sich Glasner.

Am 19. Mai des zurückliegenden Jahres präsentierte sich die Eintracht als frischgebackener Europa-League-Sieger auf dem Römer ihren begeisterten Anhängern. „Bei uns gibt es einige, die zweimal auf dem Römer gestanden haben. Das macht ein bisschen süchtig, wenn du das miterlebt hast“, sagte der Trainer dann am Montag auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinalspiel an diesem Mittwoch (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, in der ARD und bei Sky) beim VfB Stuttgart. Am 4. Juni dieses Jahres, einen Tag nach dem Endspiel in Berlin, würde sich Glasner mit seiner Mannschaft am liebsten wieder auf dem Römer feiern und bejubeln lassen – als neuer Pokalsieger und erfolgreicher Titelsammler.

Vom Gefühl, ein großer Gewinner zu sein, sind die Frankfurter momentan jedoch weit entfernt. Neun sieglose Spiele in Serie in der Bundesliga haben sie vielmehr zu einer Gemeinschaft von Verunsicherten und Zweiflern gemacht, die den Ausweg aus der Krise nicht finden. 2023 war die Eintracht bisher auswärts kein einziges Mal erfolgreich, das fördert nicht die Zuversicht für die anstehende Pokalaufgabe.

Aktuell sei „die Tür so feste zu, dass wir uns beim Anlaufen eine Beule nach der anderen holen“. In Stuttgart werde die stark gebeutelte Eintracht nun „alles dafür tun, durch die Tür zu laufen“, kündigte Glasner an, der mehr denn je auf dem Prüfstand steht. Der mit jedem weiteren Rückschlag stärker in die Kritik gerät. Der Trainer muss zügig eine Lösung finden, wie die Eintracht trotz der festgefahrenen Schieflage in ihrem Kerngeschäft den Turnaround vollziehen kann. Personelle und taktische Veränderungen böten sich als Türöffner an. Glasner könnte ein Zeichen setzen und damit seinen Spielern einen neuen Impuls geben.

Glasner will keinen „Aktionismus“

Aber viel anders machen will der Trainer nicht, denn alles umzukrempeln wäre für ihn nur „Aktionismus“. Also hält er an seinen Grundsätzen fest. Schätzt die Situation angesichts der Frankfurter Champions-League-Achtelfinalteilnahme und der Qualifikation für das Pokal-Halbfinale nicht so negativ ein wie diejenigen, die jetzt vieles schlecht reden würden. Er könne „vieles, was dramatisiert wird, einfach nicht nachvollziehen“, sagte Glasner, der kein Freund von Populismus ist. „Das ist Brot und Spiele. Da fordert man das nächste Opfer.“ Der Trainer hob hervor, dass das „nicht meine Welt“ sei. „Es entsteht ein Stimmungsbild, das mir nicht gefällt“, redete der Trainer Klartext.

Siegertypen waren die Glasner-Schützlinge bisher nur im Pokalwettbewerb. Magdeburg, Stuttgarter Kickers, Darmstadt und Union Berlin – in dieser Reihenfolge mussten sich die Gegner der Eintracht geschlagen geben. Am Rande des Ausscheidens waren die Hessen in allen Runden nie. Im Viertelfinale gegen Union Berlin (2:0) Anfang April war die alte, selbstbewusste und spielstarke Eintracht zu sehen, die damit an die guten Zeiten erinnerte. „Wir wissen, dass wir in der Lage sind, vor allem in K.-o.-Phasen anders aufzutreten. Mit dem Finaleinzug können wir einiges gutmachen“, sagt nun Torhüter Kevin Trapp und bescheinigt dem Team den „Charakter, um unser großes Ziel zu erreichen“.

An der richtigen Einstellung seines Personals lässt Glasner keinen Zweifel. In jedem Training gingen die Spieler an ihre Grenzen, „sie wollen, sie machen, sie tun. Sie ziehen an einem Strang“, fasste er zusammen. Und die Frankfurter hätten schon bewiesen, dass sie besser und erfolgreicher Fußball spielen könnten. Deshalb mache es keinen Sinn, beispielsweise an der Spielanlage „etwas Grundlegendes“ zu verändern, „wir wissen ja, dass es funktioniert“.

Für Glasner lautet so die Kernfrage, wie er es jetzt mit seinem Trainerstab schafft, „das Potential der Spieler an die Oberfläche zu bekommen. Es gibt das Sprichwort von Zuckerbrot und Peitsche. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine positive Grundstimmung benötigt, um das Potential abrufen zu können“, sagte Glasner. Also macht er, angespannte Lage hin oder her, auf gute Stimmung.

Im „Alles-oder-nichts-Spiel“ in Stuttgart werde die Eintracht „auf Alles gehen“, stellte der Trainer in Aussicht. „Wir werden alle Kräfte mobilisieren.“ Mit der gleichen Haltung wird sich aber auch der VfB ans Werk machen. Durch die jüngsten Erfolgserlebnisse hätten die Stuttgarter einen „neuen Spirit entwickelt, es scheint ein anderer Geist und Glaube zu sein“, sagte Glasner. Den würde er sich auch bei seiner Mannschaft für bessere Resultate in der Bundesliga wünschen. Mit dem Einzug ins Pokalfinale könnten die Eintracht-Profis ihn wecken. Es wäre der nächste Schritt auf dem Weg zur nächsten Jubelfeier auf dem Römer.