Titel in der Europa League : Die große Fiesta der Eintracht

Grandios, gigantisch, galaktisch. So hatte sich Kapitän Sebastian Rode diesen epischen Fußballabend am 18. Mai vorgestellt – und so ist es tatsächlich gekommen. Im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ist der große Sehnsuchtstraum Wirklichkeit geworden. Europa-League-Sieger 2022: Eintracht Frankfurt. Champions-League-Starter 2022: Eintracht Frankfurt.

Kurz vor Mitternacht, als das Thermometer in der andalusischen Hauptstadt Sevilla noch immer 27 Grad anzeigte und der slowenische Schiedsrichter Slavko Vincic das Finale nach dem 5:4 gewonnenen Elfmeterschießen abpfiff – die Partie hatte mit dem 1:1 auch nach Verlängerung noch keinen Sieger gefunden –, kam es nach dem furiosen Cup-Erfolg der Eintracht gegen die Glasgow Rangers endgültig zur Eruption der Gefühle. Es war nicht das erste Mal, dass das Stadion scheinbar Kopf stand. Schon Stunden vor dem Anpfiff sorgten die schottischen und deutschen Fans in der Arena des FC Sevilla für eine Stimmung, wie man sie in dieser Form in der Europa League noch nicht erlebt hat.

„Wir werden der Chef im Stadion sein.“ So hatte es Peter Fischer, der Präsident der Eintracht, zur Einstimmung auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte seit 42 Jahren, seit dem Gewinn des UEFA-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach, am Vorabend auf einem Empfang in der „Frankfurter Botschaft“ auf einer Hacienda vor den Toren Sevillas gesagt. Am Spieltag wurde schon am Mittag auf dem Frankfurter Fanfest auf den Jardines del Prado de San Sebastián mächtig für das Finale eingeheizt. Die Helden von 1980, die Markenbotschafter, der Präsident: Alle waren da. Alle wurden gefeiert. So wie die Spieler der Gegenwart an diesem großen Abend.

Die Eintracht mit dem wieder einsatzbereiten Jesper Lindström und den weiteren anderen bekannten Protagonisten in der Startelf: Trainer Oliver Glasners eingespielte Mannschaft verstand es auch gegen die Rangers, sich von Beginn an mit großem Einsatz zur Wehr zu setzen. Beseelt von dem Traum, den Titel zu holen und einer beeindruckenden Europa-League-Kampagne mit zuvor zwölf ungeschlagenen Spielen im Finale die Krone aufzusetzen, zeigte die Eintracht ihre bekannten Tugenden: Wille, Wucht, Herz und Leidenschaft.

Der Teamspirit stimmte auch gegen Glasgow, den 55-maligen schottischen Meister. Unterstützt von den stimmgewaltigen Fans, die im Wettstreit mit den sangeswütigen schottischen Anhängern viel Arbeit zu leisten hatten, denn die Rangers-Anhänger hatten das klar personelle Übergewicht – doch die Eintracht-Fans waren lange Zeit lauter.

Blutende Wunde bei Rode

Der erste Aufreger in diesem Final-Thriller ereignete sich in der vierten Minute. John Lundstram hatte mit gestrecktem Bein mit dem Stollen seines Schuhs Rode im Gesicht getroffen. Der Frankfurter Kapitän ging zu Boden, musste minutenlang wegen der blutenden Wunde behandelt werden. Doch er machte mit Kopfverband weiter.

In einem Finale gibt es keine Schmerzen. Dafür aber jede Menge Chancen. Djibril Sow war der Erste, der es mit einem Schuss aus 20 Metern versuchte (12.). Ansgar Knauff fand gleichfalls seinen Meister in Rangers-Keeper Allan McGregor (20.). Abermals Sow (21.) sowie Lindström kamen zu weiteren Aktionen. Zwischendurch war es Joe Aribo, der mit dem ersten Angriff der Schotten überhaupt versuchte, Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp in Bedrängnis zu bringen (26.).

Keine Frage: Die Eintracht besaß an diesem tropischen Fußballabend ein klares Plus an Chancen. Sie tat auch mehr dafür in diesem Finale. Stark war etwa der Konter von Filip Kostic. Der Serbe sprintete über den halben Platz, nahm mit seinem gefürchteten linken Fuß Maß – verzog aber (32.). Erst in der 35. Minute arbeiteten sich die Rangers die erste Ecke heraus, und in der ersten Minute der sechsminütigen Halbzeit-Nachspielzeit war es Ryan Jack, der knapp das Frankfurter Tor verfehlte.

Als sich Teil zwei der Entscheidungsfindung anbahnte, wurden Bengalos im Frankfurter Fanblock gezündet. Schnell jedoch war der Rauch verzogen – und die Eintracht setzte ihr forsches Spiel fort. Tuta war der Erste, der es aus der Distanz versuchte (48.). Lindström hatte Pech, dass sein Schuss noch von Glen Kamara abgefälscht wurde (49.). Die Frankfurter Führung war überfällig. Als Rafael Borré im Tackling mit Connor Goldson im Strafraum zu Fall kam, forderte die Eintracht vehement einen Strafstoß. Doch auch die Überprüfung durch den Videoschiedsrichter ergab keine Unregelmäßigkeit (53.).

Dann die Szene, die die Eintracht für kurze Zeit paralysierte. Sow hatte den Ball in Richtung eigenes Tor zurückgeköpft, Tuta war ins Stolpern geraten – und Aribo hatte freie Bahn. Gegen seinen Flachschuss war Trapp machtlos (57.). 1:0 für die Rangers.

Glasner brachte Makoto Hasebe für Tuta in die Partie. Daichi Kamada war der nächste Frankfurter, dem sich eine gute Chance bot. Der Heber aus kurzer Distanz landete aber hinter dem Tor der Rangers (67.). Dann die große Befreiung, der kollektive Gefühlsausbruch: Kostics Flanke konnte Borré entschlossen über die Linie drücken. (69.).

Es ging in die Verlängerung. Beste Aktion der Eintracht war der Schuss des eingewechselten Kristijan Jakic, ein Tor jedoch wurde nicht daraus (113.). Weltklasse dann die Rettungstat von Trapp, der aus kürzester Distanz den K.o. durch Steven Davis verhinderte (118.). Auch den Freistoß von Rangers-Kapitän James Tavernier klärte Trapp (120.).

Elfmeterschießen. Showdown kurz vor Mitternacht. Mit dem phantastischen Ende für die Eintracht. Trapp hielt den vierten Strafstoß der Rangers, von Aaron Ramsey, die Eintracht hingegen traf fünf Mal. Als Letzter Borré – und dann nahm die Party ihren Lauf.