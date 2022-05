Eintracht-Triumph im Finale : „Wir sind alle Helden“

Sie haben bis zum Schluss Größe gezeigt. An diesem Abend beim Europa-League-Finale in Sevilla, der sich auf dem Platz für sie zu einer mitreißenden Fiesta España entwickelte und nahtlos überging in eine Nacht, in der bis zum Sonnenaufgang viele Tränen der Freude kullerten und in einem Szene-Club in der Altstadt der andalusischen Metropole der Alkohol in rauen Mengen floss, gaben die Frankfurter das Bild eines Champions ab, der dem Fußball bis zur letzten Sekunde einen großen Dienst erwies.

Noch bevor sie die mächtige Trophäe für den Gewinn der Europa League in Empfang nehmen durften, gingen die Eintracht-Spieler zu den Verlierern der Glasgow Rangers, spendeten Trost und dankten dem geschlagenen Konkurrenten für den Beitrag zu einem Match, das so abwechslungsreich, intensiv und spannend verlief, dass alle Beteiligten hinterher sichtbar gezeichnet waren von einem Hitzeereignis, das erst in den letzten Zügen und im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Jedem einzelnen der Männer in Blau, die mit hängenden Köpfen und leerem Blick ein Bild der Enttäuschung abgaben, schüttelten die Frankfurter Sieger die Hand – um danach ein Spalier zu bilden, durch das die Rangers schritten, um sich ihren Trostpreis abzuholen. Das hatte Stil.

Erst dann ging die Sause auf dem Rasen über in eine unbändige Konfetti-Party vor dem eigenen Anhang, der abermals fast vollzählig in weißer Montur erschienen war und der die bestia blanca, die weiße Bestie, wie die Eintracht seit ihrem Coup im Camp Nou des FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel in Spanien ehrfürchtig betitelt wird, zuerst lauthals gegen die zahlenmäßige Überlegenheit der Schotten unterstützte und sie anschließend schier unerschöpflich hochleben ließ.

Trapp hält Elfmeter von Ramsey

Oliver Glasners Stimme klang weit nach Mitternacht angekratzt, als er zur Analyse des ergreifenden Geschehens ansetzte, dass der Eintracht den Aufstieg in neue Sphären ermöglichte. Als Europa-League-Triumphator dürfen die Hessen in der neuen Saison in der Champions League antreten. Am 10. August kommt es zunächst in Helsinki zum Supercup-Duell mit dem Triumphator der Königsklasse, der entweder Real Madrid oder FC Liverpool heißen wird. So oder so eine reizvolle Aufgabe.

Er verspüre Dankbarkeit seinen Spielern gegenüber, die sich einmal mehr von ihrer widerstandsfähigen Seite gezeigt hatten, sagte Glasner. „Wir haben immer an uns geglaubt. Vom ersten Tag an. So haben wir einen Spirit entwickelt, der uns bis zum Schluss getragen hat“, jubilierte der 47-Jährige, ehe die Spieler die Pressekonferenz crashten, um ihren Chef mit Bier zu begießen.

Glasner strahlte danach noch mehr. Er sei „sehr stolz“ auf die Gruppe. „Jeder hat sein Ego hintenangestellt und alles in den Dienst des Teams gestellt. Glasner nannte es eine Großtat, die den Frankfurtern für das Image und die internationale Bewertung der Bundesliga gelungen sei: „Es wird immer wieder diskutiert, dass außer dem FC Bayern niemand konkurrenzfähig ist. Heute haben wir gezeigt, dass dem nicht so ist.“

Nach Ende der regulären zwei Halbzeiten hatte es durch Treffer von Joe Aribo für Glasgow (57. Minute) und Rafael Borré (69.), der für die Eintracht ausglich, 1:1 gestanden. In der Verlängerung fiel kein Treffer, so dass vom Strafstoßpunkt der Lauf der Dinge bestimmt werden musste. „Ich habe vorhergesagt, dass es hoch dramatisch werden würde“, bilanzierte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann, „aber es wurde turbodramatisch.“ Er sei geplättet von den Emotionen und fühle sich „mausetot“, denn was im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán passierte, sei mehr, „als ein Durchschnittsfunktionär ertragen kann“, wie er mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht lachend betonte.