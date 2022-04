Aktualisiert am

Pressestimmen zur Eintracht : „Barça wurde in Frankfurt regelrecht überrollt“

Die internationalen Medien sind überwiegend davon überzeugt, dass der FC Barcelona beim 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League beim starken Team von Eintracht Frankfurt Glück hatte – nun aber im Rückspiel beste Chancen auf das Weiterkommen hat. „Goldenes Remis“, titelte zum Beispiel am Freitag die katalanische Fachzeitung „Sport“ groß auf Seite eins. Und in Italien äußern sich zahlreiche Medien zum Spiel zwischen Atalanta Bergamo und RB Leipzig. Die Stimmen:

Spanien:

„Sport“: „Goldenes Remis (...) Barça hat bei den physisch starken und schnellen Deutschen gelitten. Aber man hat ein gutes Ergebnis erreicht und hat nun beste Chancen, das Halbfinale zu erreichen.“

„AS“: „Barça wurde in Frankfurt regelrecht überrollt, ist aber wie durch ein Wunder lebend davongekommen. Nach dem, was man auf dem Rasen gesehen hat, ist das Remis für Xavis Team ein hervorragendes Ergebnis. Nun entscheidet sich alles zu Hause im Camp Nou.“

„Mundo Deportivo“: „Rechtzeitig reagiert. Es war ein schlechtes Spiel von Barça, aber das Ergebnis ist gut. Die Eintracht war über weite Strecken das bessere Team. Aber die Einwechslung von Frenkie de Jong und von (Ousmane) Dembélé war entscheidend.“

„Marca“: „Der Barça-Trainer (Xavi) hat versucht, in Frankfurt zu rotieren, um alle Spieler mit einzubeziehen. Aber am Ende musste er zu seinem üblichen Plan zurückkehren, um der Falle, die die Eintracht seinem Team gestellt hatte, lebend zu entkommen. Erst die Einwechslung von Ousmane Dembélé hat der Mannschaft jene Tiefe gegeben, die ihr in der ersten Stunde des Spiels gefehlt hatte.“

„El Periódico“: „Barça hat in Deutschland wegen der Kälte, aber auch vor Angst gezittert. Es war eine Mannschaft aus einer Zeit, die unter Xavi als bereits überwunden galt: Verletzlich, instabil und auch unsicher. Ganz einfach weil es der Eintracht gelang, dem Spiel jenen Rhythmus zu geben, der dem Heimteam am besten liegt (...) Aber nach dem Abpfiff durfte Barça erleichtert aufatmen. Das endgültige Urteil fällt nämlich erst in einer Woche im Camp Nou.“

„La Vanguardia“: „In Frankfurt hat Barça endgültig verstanden (wenn man es nicht schon vorher gewusst hat), in welch heikler Lage man sich in der Europa League befindet: Man ist dazu verpflichtet, den Pokal zu holen. Die Gefahr des großen Favoriten besteht darin, dass es mehr Schlagzeilen geben wird, wenn er verliert, als wenn er gewinnt. Ein Damoklesschwert, mit dem man nur schwer leben kann“.

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Die Truppe von Atalantas Coach Gian Piero Gasperini schneidet besser als Napoleon in Leipzig ab. Der Coach entwickelt die richtige Strategie und setzt die Gegner unter Druck.“

„Corriere dello Sport“: „Atalanta bleibt im Rennen. Zwischen den beiden Mannschaften bleibt noch alles offen. Der Einzug ins Halbfinale entscheidet sich in Bergamo, zu erwarten ist ein weiteres, spektakuläres Duell.“

„Tuttosport“: „Gasperini hat das Spiel taktisch gut organisiert, doch Leipzig ist ein zäher Gegner, der bis zuletzt nicht nachgibt, was dieses Viertelfinale besonders spannend gemacht hat.“

„Il Messaggero“: „Fußball kann wirklich spektakulär sein. Atalanta kann mit diesem Unentschieden gegen RB Leipzig nicht zufrieden sein. Atalanta spielt ohne Furcht gegen eine solide Mannschaft.“

„Corriere della Sera“: "90 spannende Minuten. Atalanta beweist, dem Druck eines Gegners mit mehr Qualität standhalten zu können. Die Lombarden haben die Chance, den Einzug ins Halbfinale zu schaffen.“